تختتم غداً الأحد منافسات بطولة كأس الاتحاد للبولو، التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، احتفاءً بعيد الاتحاد الـ 55 لدولة الإمارات.

وينظم نادي غنتوت البطولة ضمن أجندة الموسم الحالي بالتعاون مع نادي دبي للبولو والفروسية الشريك التنظيمي، بمشاركة نخبة الفرسان من 10 فرق، من مختلف أنحاء الدولة.

وتجمع المباراة النهائية على ملعب نادي غنتوت بين فريقي «انكورا لمار» و«بنسالي»، فيما سيكون التنافس على المركزين الثالث والرابع بين فريقي «الحبتور» و«المغيرات تمام».

وأكدت اللجنة المنظمة اكتمال الترتيبات لنهائي المنافسة، بعد مراحل من المنافسة خلال الأدوار التمهيدية، بمستويات مميزة من الفرق المشاركة للوصول إلى النهائي، بما تمثله من قيمة كبيرة بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد، ما أضفى عليها طابعا مميزا، بالتعاون الإيجابي مع نادي دبي للبولو والفروسية الشريك التنظيمي للحدث.