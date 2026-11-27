عواصم - البيان، وكالات

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف دولة الكويت الشقيقة بالطائرات المسيّرة، وتسبب في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت وتهديداً لأمنها واستقرارها.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها وخالص تعازيها ومواساتها إلى أسر وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وكانت وزارة الدفاع الكويتية قد أعلنت وفاة إيطاليين متأثرين بجروحهما جراء عدوان إيراني بطائرات مسيّرة «على أحد المواقع الحيوية».

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي ‌أنطونيو ​تاياني مقتل المواطنين الإيطاليين، مضيفاً أن القتيلين فنيان يعملان لدى الوحدة الإيطالية لمجموعة راينميتال الألمانية للصناعات الدفاعية.

وفي روما، أبلغ تاياني مجلس الشيوخ بأن الفنيين كانا يعملان في محطة مراقبة للدفاع الجوي في الكويت عندما استهدفت بطائرات مسيرة إيرانية.

وقال: «أفادت معلومات وردت من الكويت ‌بأن مواطنين لقيا حتفهما بعد انفجار قوي. ‌وأصيب شخصان آخران: مواطن باكستاني وضابط في الجيش الكويتي».

ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى تكثيف الضغوط على إيران، إثر العدوان على الكويت، وأكدت أن «الأمن في منطقة الخليج قضية تعنينا جميعاً».

إلى ذلك، تمضي إيران في مسار عسكرة المجتمع مع تزايد الضغوط الاجتماعية جراء تداعيات الحرب والحصار، فقد دعا ‌المرشد ​الإيراني مجتبى خامنئي قوة الباسيج التطوعية شبه العسكرية إلى العمل من ⁠أجل تحقيق شعار «كل إيراني هو من الباسيج»، مطالباً ‌إياها بتطوير نموذج عملها من ‌خلال الاستفادة مما وصفه ‌بصحوة شاملة لروح ‌الباسيج في ‌أنحاء البلاد.

والباسيج هو الجهاز الأمني الداخلي وتتهمه المنظمات الحقوقية الدولية بقمع الاحتجاجات وممارسة انتهاكات واسعة ضد المطالب الشعبية.