على إيقاع المنافسة والإثارة تتواصل منافسات النسخة الخامسة من بطولة موانئ دبي العالمية للكريكيت «DP World ILT20»، وسط أجواء رياضية وجماهيرية مميزة، حولت الحدث إلى ما يشبه العرس الآسيوي لعشاق اللعبة، الذين يتوافدون بأعداد كبيرة إلى ملاعب البطولة لمساندة فرقهم ونجومهم المفضلين، في مشهد يعكس الشعبية الواسعة التي تحظى بها رياضة الكريكيت في الإمارات.

وشهدت الأيام الأولى مواجهات حافلة بالندية والتشويق، وسط تفاعل جماهيري لافت مع كل كرة وضربة، حيث استهل فريق «MI Emirates» مشواره بفوز كبير على حامل اللقب «ديزرت فايبرز» بفارق 52 ركضة، فيما انتزع «جلف جاينتس» فوزاً مثيراً على «الشارقة ووريورز» بفارق 7 ركضات، في مباراة ظلت نتيجتها معلقة حتى اللحظات الأخيرة.

وواصل «أبوظبي نايت رايدرز» عروضه القوية بفوزه على «دبي كابيتالز» بفارق 55 ركضة، قبل أن يستعيد «ديزرت فايبرز» توازنه بانتصاره على «الشارقة ووريورز» بستة ويكيت، في مواجهة خطف خلالها النجم الباكستاني بابر أعظم الأضواء، بتسجيله 86 ركضة من 51 كرة، ليقود فريقه إلى أول انتصاراته في البطولة، ويحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وعلى صعيد الترتيب يتصدر «أبوظبي نايت رايدرز» القائمة، متقدماً على «MI Emirates» و«جلف جاينتس»، ولكل منها نقطتان، فيما يحتل «ديزرت فايبرز» المركز الرابع، ويأتي «الشارقة ووريورز» خامساً، و«دبي كابيتالز» سادساً.

وتتواصل الإثارة بمواجهة «دبي كابيتالز» و«ديزرت فايبرز»، غداً الأربعاء، يعقبها لقاء «أبوظبي نايت رايدرز» و«MI Emirates»، يوم الخميس، في أبوظبي، وهي مواجهات تكتسب أهمية مبكرة في سباق تحسين المراكز، وتعزيز حظوظ التأهل إلى الأدوار النهائية.

وتؤكد الأجواء التي تشهدها المدرجات أن البطولة تجاوزت حدود المنافسة الرياضية، لتصبح ملتقى جماهيرياً وثقافياً يجمع جنسيات متعددة تحت مظلة الشغف بالكريكيت، في صورة تعكس مكانة الإمارات وجهةً رائدة لاستضافة الأحداث الرياضية العالمية، وقدرتها على تنظيم بطولات تجمع بين المستوى الفني الرفيع والحضور الجماهيري الكبير.

وتقام النسخة الخامسة بمشاركة ستة فرق، عبر 34 مباراة تستمر حتى 20 ديسمبر المقبل، وسط تطلعات بمواصلة تقديم عروض قوية ومنافسات مفتوحة، في موسم ينتظر أن يحمل المزيد من الإثارة والتشويق حتى محطته الختامية.