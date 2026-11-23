اختتمت مكتبة محمد بن راشد مشاركتها في «تحدي دبي للياقة 30×30»، بعد تنظيم برنامج متكامل من الفعاليات الرياضية والصحية والتوعوية في مقرها، خلال الفترة من 9 إلى 21 نوفمبر الجاري، وسط مشاركة مجتمعية واسعة وإقبال لافت من مختلف الفئات العمرية والعائلات. وشمل البرنامج أنشطة رياضية جماعية وتجارب تفاعلية وجلسات متخصصة في الصحة النفسية والجسدية.

شهدت الفعاليات تفاعلاً واسعاً من المشاركين مع الأنشطة المتنوعة التي جمعت بين ممارسة الرياضة واكتساب المعرفة الصحية، وأتاحت للجمهور الاستفادة من مرافق المكتبة ومساحاتها في أجواء محفزة على النشاط والتواصل المجتمعي، بما يعكس دورها في دعم المبادرات التي تعزز صحة المجتمع وجودة الحياة.

جاء تنظيم البرنامج دعمًا لأهداف «تحدي دبي للياقة»، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة يومياً على مدار 30 يوماً، وتحويل الرياضة إلى عادة يومية، بما يعزز مكانة دبي واحدةً من أكثر مدن العالم نشاطًا وصحة.

برنامج متنوع للرياضة والتفاعل المجتمعي

وتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والتجارب التفاعلية التي تناسب مختلف الفئات العمرية ومستويات اللياقة البدنية، شملت جلسات اليوغا والبيلاتس والتمارين الجماعية والأنشطة الحركية، بهدف تشجيع المشاركين على ممارسة الرياضة بصورة منتظمة، وتعريفهم بأنشطة يمكن دمجها بسهولة في روتينهم اليومي.

كما شهد البرنامج تنظيم «سوق صحي» ضم مجموعة من خيارات الأطعمة الصحية، إلى جانب تخصيص منطقة للصحة وجودة الحياة، أتاحت للزوار تجربة مجموعة من الأنشطة والخدمات، شملت الغطس في المياه الباردة، وجلسات التدليك، وتقييم وضعية الجسم. كما وفرت المكتبة مساراً مخصصاً للجري، استضاف نوادي جري، من بينها نادي SALT، الذي نظم جولات جري جماعية ضمن فعاليات التحدي.

كما نظمت المكتبة فعاليات مخصصة للأطفال والعائلات، بالتعاون مع منصة «أمهات وآباء وأطفال»، تضمنت أنشطة حركية وتفاعلية جمعت أفراد الأسرة في تجارب مشتركة، وشجعت الأطفال على ممارسة النشاط البدني في أجواء تجمع بين الحركة والترفيه، مع تعزيز مشاركة العائلات في الأنشطة المجتمعية.

وإلى جانب الأنشطة الرياضية، خصصت المكتبة جانباً من برنامجها للتوعية بالصحة النفسية والذهنية والجسدية، من خلال ثلاث جلسات متخصصة تناولت إدارة الضغوط النفسية، وتحسين التركيز، وتقنيات الاسترخاء، وأهمية العادات اليومية في الحفاظ على صحة القلب، بمشاركة أطباء ومتخصصين قدموا معلومات وتطبيقات عملية مرتبطة بالحياة اليومية.

وشملت الفعاليات جلسة «مرهَقون أم محترِقون؟»، التي قدمها الدكتور سرمد نديم، استشاري الطب النفسي، بالتعاون مع مستشفى الأمل للصحة النفسية التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. وتناولت الجلسة تأثير ضغوط العمل وتسارع وتيرة الحياة في الصحة النفسية، والفرق بين الإرهاق العابر والاحتراق النفسي، مع تسليط الضوء على المؤشرات المبكرة للضغوط المتراكمة، وأهمية الانتباه إليها والتعامل معها، وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الشخصية.

كما استضافت المكتبة جلسة تفاعلية بعنوان «وعي التنفّس وسكينة الروح»، قدمها الدكتور شافع النيادي، وتناولت العلاقة بين التنفس والتوتر والحالة النفسية، ودور الوعي بالتنفس في تعزيز الاسترخاء والتوازن النفسي والاجتماعي وتحسين التركيز. وتضمنت الجلسة جانبًا تطبيقيًا شارك خلاله الحضور في مجموعة من تمارين التنفس البسيطة، وتعرفوا إلى كيفية الاستفادة منها في المواقف اليومية للمساعدة على تهدئة النفس والتعامل مع الضغوط.

وتضمن البرنامج كذلك جلسة «قلبك يتذكّر»، التي قدمها الدكتور أحمد القبرون، استشاري أمراض القلب، واستعرض خلالها تأثير نمط الحياة والعلاقات الاجتماعية في صحة القلب، ودور العادات والسلوكيات اليومية في الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب. كما تناولت الجلسة أهمية الخيارات الصحية التي يتخذها الفرد في حياته اليومية، وانعكاساتها على صحة القلب على المدى الطويل.

تعزيز ثقافة الحياة الصحية

وأتاح البرنامج للمشاركين الجمع بين الأنشطة البدنية والمعرفة الصحية والتطبيقات العملية، من خلال تجربة شاملة تناولت جوانب مترابطة من صحة الإنسان، بدءًا من ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، مرورًا بالتعامل مع ضغوط العمل وتحسين التوازن النفسي، وصولًا إلى الاهتمام بصحة القلب وبناء العادات اليومية الإيجابية.

وتؤكد مكتبة محمد بن راشد، من خلال مشاركتها في «تحدي دبي للياقة»، حرصها على دعم المبادرات المجتمعية للإمارة، وتوظيف إمكاناتها ومرافقها ومساحاتها لتقديم برامج تتجاوز الأنشطة الثقافية والمعرفية، وتشمل المجالات الصحية والرياضية والاجتماعية، بما يعزز مفهوم المكتبة بوصفها مساحة حيوية للتعلم والتفاعل والتجارب المشتركة، ويدعم جهود دبي في ترسيخ ثقافة الحياة الصحية والارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع.