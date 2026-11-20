يستضيف فريق بني ياس ضيفه النصر، في تمام الساعة 16:45 مساء غداً السبت، على ملعب استاد بني ياس، لحساب الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة بالغة الأهمية يدخلها الطرفان بطموحات متباينة، حيث يرغب بني ياس صاحب المركز الأخيرة برصيد نقطتين فقط في الهروب من القاع، ومع إدراكه لصعوبة المهمة غير أنه لا خيار أمامه سوى الفوز، وحصد النقاط كاملة لتصحيح مساره ومصالحة جماهيره.

في المقابل يتطلع النصر الذي يحتل المركز السابع برصيد «11 نقطة» لمتابعة انتصاراته والاقتراب أكثر من مقدمة الترتيب، ويدخل «العميد» هذه الموقعة بمعنويات مرتفعة وثقة كبيرة بعد فوزه العريض والمقنع في الجولة السابقة على يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف، وهو ما يجعله مرشحاً لمواصلة عروضه الهجومية القوية.

التقى الفريقان في 30 مباراة بدوري المحترفين، حيث تمنح لغة الأرقام أفضلية واضحة للنصر الذي حقق الفوز في 15 مباراة مقابل 7 انتصارات لبني ياس، بينما حضر التعادل بينهما في 8 مناسبات، ونجح هجوم «العميد» في زيارة شباك «السماوي» 51 مرة مقابل 39 هدفا سجلها الأخير في مرمى النصر.

وأكمل الفريقان تحضيراتهما للمواجهة بحصة تدريبية أخيرة، وعمد مدرب بني ياس إلى تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التي ظهرت على أداء فريقه في المواجهات السابقة بإخضاع اللاعبين لتمارين واختبارات متنوعة في التكتيك وأسلوب اللعب، قبل أن يضع لمساته الأخيرة على الخطة والتشكيلة للمواجهة، والتي يعول فيها على قدرات ومهارات مفاتيح اللعب بقيادة سيفيور قودوين، والحسن كوروما، وروكي تشاتو، لترجيح كفة الفريق، بينما يتسلح النصر بكوكبة من نجومه أصحاب الحلول الفردية والجماعية، يتقدمهم كيفين أرديلا، وأجدين هروستيتش، ورامون ميريز، لحسم المواجهة لصالحهم.