

تحوّلت رياضة البادل من نشاط رياضي سريع الانتشار إلى صناعة عالمية، تسهم بالمليارات في الاقتصاد، بعدما تجاوز عدد ممارسيها 40 مليون لاعب في مختلف أنحاء العالم، وأسهمت الأنشطة المرتبطة بها، من إنشاء الملاعب وتشغيلها إلى تنظيم البطولات وصناعة المعدات والخدمات الرياضية، في إضافة نحو 8.6 مليارات يورو إلى اقتصادات الدول التي تنتشر فيها اللعبة.



وكشف تقرير «البادل العالمي 2026»، الصادر عن الاتحاد الدولي للبادل، أكتوبر الماضي، أن اللعبة باتت تُمارس في 191 دولة ومنطقة حول العالم، بزيادة 21 دولة ومنطقة مقارنة بالعام الماضي، فيما تجاوز عدد ملاعبها 91 ألفاً و200 ملعب، بارتفاع نسبته 20.4 %، ما يعادل إضافة نحو 14 ألف ملعب خلال عام واحد.



وأظهر التقرير، الذي أصدره الاتحاد للعام الثالث على التوالي، أن التوسّع في ممارسة البادل انعكس على حجم النشاط الاقتصادي المرتبط بها، بعدما بلغت قيمة الإنفاق السنوي العالمي على اللعبة 6.84 مليارات يورو، فيما وصل إجمالي النشاط الاقتصادي الناتج عنها إلى 13.07 مليار يورو، وأسهمت في دعم أكثر من 235 ألف فرصة عمل حول العالم.



واستندت هذه الأرقام إلى دراسة اقتصادية جديدة، أعدها الاتحاد الدولي، بالتعاون مع مؤسسة «OpenEconomics»، وشملت خمسة مجالات رئيسية، هي تأجير الملاعب، وإنشاء المنشآت الرياضية، وشراء المعدات، وتنظيم البطولات، وإجمالي الإنفاق المرتبط بالبادل في مختلف الدول.

زيادة المسجلين



وبينت الدراسة أن كل يورو ينفق على رياضة البادل يضيف نحو 1.26 يورو إلى اقتصادات الدول التي تنتشر فيها اللعبة، من خلال الأنشطة المرتبطة بإنشاء الملاعب وتجهيزها، وتقديم الخدمات وتنظيم البطولات، فيما تمثل القيمة الإجمالية البالغة 8.6 مليارات يورو حجم مساهمة هذه الأنشطة في الاقتصاد، وليس الأرباح الصافية التي تحققها الأندية أو الشركات العاملة في اللعبة.



وارتفع عدد اللاعبين المسجلين رسمياً في الاتحادات الوطنية إلى مليون و110 آلاف لاعب، بزيادة بلغت 30.5 % مقارنة بالعام السابق، وهو رقم يختلف عن إجمالي الممارسين البالغ أكثر من 40 مليون شخص، إذ يشمل الأخير الهواة وغير المسجلين في الاتحادات. وسجلت البنية التحتية للبادل توسعاً كبيراً، مع زيادة عدد الأندية بنحو 3890 نادياً خلال عام واحد، ليصل إجماليها إلى نحو 28 ألفاً و500 نادٍ حول العالم، بينما يواصل المستثمرون إنشاء الملاعب لتلبية الطلب المتزايد على ممارسة اللعبة.



نمو البطولات

وامتد النمو إلى البطولات الدولية، بعدما ارتفع عدد البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي من 290 بطولة أقيمت في 50 دولة خلال عام 2025 إلى 434 بطولة بأجندة عام 2026 في 62 دولة، ما يؤكد توسع المنافسات الاحترافية، وانتقالها إلى أسواق جديدة.



وأسهم انتشار اللعبة بين الرجال والسيدات في تعزيز قاعدة ممارسيها، إذ تمثل النساء نحو 47 % من إجمالي اللاعبين، مقابل 53 % للرجال، وفق بيانات الاتحاد الدولي، الذي يسعى إلى الاستفادة من هذا التوازن لدعم مطالب إدراج البادل ضمن البرنامج الأولمبي.



وأعلن الاتحاد الدولي للبادل اعتماد يوم 20 أكتوبر يوماً عالمياً للعبة يُحتفل به سنوياً، بالتعاون مع «بريمير بادل»، بالتزامن مع تجديد مساعيه لإدراج البادل ضمن البرنامج الأولمبي لدورة بريزبين 2032، مستنداً إلى انتشارها في مختلف القارات، وتزايد المشاركة النسائية، وإمكانية إقامة منافساتها في منشآت مؤقتة.