استهل منتخب الإمارات مشواره في كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية 2026، المقامة في تايلاند، بالخسارة أمام نظيره السعودي بركلات الترجيح 2-3، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.

وفرط «الأبيض» في فرصة الخروج بالفوز، رغم تقدمه في البداية، قبل أن يخوض مواجهة مثيرة تبادل خلالها المنتخبان التسجيل حتى اللحظات الأخيرة، لكن ركلات الترجيح ابتسمت لـ«الأخضر» السعودي.

وافتتح حميد البلوشي التسجيل للإمارات في الدقيقة 12 بتسديدة بعيدة، قبل أن يدرك خالد وهيب التعادل للسعودية في الدقيقة 13، ثم أضاف سلمان الراشدي الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وشهد الشوط الثالث انتفاضة إماراتية، بعدما كثف «الأبيض» محاولاته لإدراك التعادل، وسط فرص عدة اصطدمت إحداها بالقائم في الدقيقة 27، قبل أن ينجح راشد يعقوب في إعادة المباراة إلى نقطة البداية في الدقيقة 32، مستفيداً من كرة مرتدة من العارضة.

وعاد المنتخب السعودي للتقدم بهدف وليد محمد في الدقيقة 35، لكن راشد يعقوب رفض خروج الإمارات بالخسارة، وأحرز هدف التعادل الثالث برأسية في الدقيقة 36، ليحتكم المنتخبان إلى شوط إضافي لم يشهد تغييراً في النتيجة.

وفي ركلات الترجيح، حسم المنتخب السعودي المواجهة بنتيجة 3-2، بعدما سجل للإمارات كمال البلوشي وعباس علي، وأهدر أحمد بشر وراشد يعقوب وعبدالله البوم، في حين سجل للسعودية نايف هادي وماجد حسن وأحمد الحمامي، مقابل إهدار حسن العيد ورمزي دكمان.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة، حقق منتخب عُمان فوزاً عريضاً على أوزبكستان بنتيجة 9-0، ليتصدر الترتيب بثلاث نقاط، مقابل نقطة للسعودية، في حين بقي رصيد الإمارات وأوزبكستان دون نقاط.

ويلتقي منتخب الإمارات مع أوزبكستان السبت في الجولة الثانية، في حين تواجه السعودية نظيرتها عُمان، بحثاً عن تعويض البداية المتعثرة والتمسك بفرصة التأهل إلى ربع النهائي، الذي يتأهل إليه أول وثاني كل مجموعة، إلى جانب أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث.