أكد أحمد عبدالرحمن التميمي، لاعب منتخب الإمارات لبناء الأجسام والفيزيك، تطلعه إلى تحقيق الميدالية الذهبية والمنافسة على لقب «بطل الأبطال» في بطولة «الماجد كلاسيك»، المقرر إقامتها في مجمع «بي أجندة» بدبي أواخر نوفمبر الجاري، لتعويض حصوله على الميدالية الفضية في آخر ثلاث نسخ من بطولة آسيا.

وكان أحمد التميمي قد أحرز المركز الثاني في منافسات الفيزيك ببطولة آسيا، التي اختتمت، الأحد الماضي في تايلاند، ليواصل حضوره المميز على منصات التتويج الدولية، مؤكداً مكانته بين أبرز لاعبي المنتخب الوطني في هذه الفئة.

وقال التميمي لـ«البيان»: «سعيد بمواصلة الصعود إلى منصات التتويج، وتمثيل الإمارات في البطولات الدولية، لكن طموحي يتجاوز الميدالية الفضية، وأتطلع إلى تحقيق الذهبية، والمنافسة على لقب بطل الأبطال، خصوصاً أنني أصبحت أكثر خبرة وقدرة على التعامل مع المنافسات القوية».

وأضاف: «بطولة «الماجد كلاسيك» المقبلة في دبي تمثل فرصة مهمة لتحقيق طموحاتي، وسأعمل على تقديم أفضل مستوى فني وبدني، بما يمكنني من المنافسة على المركز الأول». وأكد التميمي أن تكرار إحراز الفضية يمنحه دافعاً إضافياً لمواصلة التدريبات، وتطوير مستواه، مشيراً إلى أن هدفه الأهم يتمثل في رفع علم الإمارات على أعلى منصات التتويج.

ووجه التميمي الشكر إلى الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني، ومدربه الخاص الماس موسى، وفريق «الماس تيم»، تقديراً لدعمهم المستمر طوال مراحل الإعداد والمنافسات.