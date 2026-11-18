

ينظم نادي أبوظبي للفروسية مساء غداً الخميس حفل سباقه الخامس في الموسم الحالي على مضماره العشبي والذي يتألف من 7 أشواط، تجمع نخبة الخيول العربية الأصيلة والمهجنة الأصيلة بمشاركة 88 خيلاً وإجمالي جوائز مالية يبلغ 466 ألف درهم، بواقع 66 ألف درهم لجميع الأشواط باستثناء الشوط الثاني الذي تبلغ جائزته المالية 70 ألف درهم.



وتنطلق الأمسية التي يترقبها عشاق الخيول، عند السادسة مساءً بسباق «نجم الصحراء» في الشوط الأول لمسافة 1400 متر، المخصص للخيول العربية عمر 4 سنوات فما فوق، والذي يشارك فيه 14 خيلاً ضمن فئة التكافؤ، وتتواصل المنافسات في الشوط الثاني عبر سباق كأس الوثبة لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1400 متر، بمشاركة 14 خيلاً من إنتاج الإمارات، في سباق المبتدئة الأغلى في الأمسية بقيمة 70 ألف درهم.



وتنتقل المنافسات إلى فئة الخيول العربية الأصيلة عمر 3 سنوات في الشوط الثالث، لمسافة 1600 متر، بمشاركة 10 من الخيول القوية، قبل أن تعود المنافسة إلى خيول الأعمار الأكبر في الشوط الرابع، الذي يحمل اسم «الاتحاد الذهبي»، لمسافة 1600 متر، ضمن سباقات التكافؤ والذي يتنافس على لقبه 14 خيلاً.



ويحمل الشوط الخامس عنوان «الاتحاد» لمسافة 2400 متر، ويتنافس عليه 14 خيلاً، فيما تنتقل المنافسات في الشوط السادس إلى الخيول المهجنة الأصيلة، عبر سباق «العاصفة» لمسافة 2400 متر، بمشاركة 8 خيول فقط، وتختتم الأمسية بسباق «النجم الصاعد» لمسافة 1400 متر، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة ويتنافس على الفوز باللقب 14 خيلاً من مختلف الإسطبلات.