برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. مصفوت تحتضن خامس جولات «سباقات قرى الإمارات للجري 2026»

شهدت منطقة مصفوت بإمارة عجمان، أمس، منافسات الجولة الخامسة من سلسلة «سباقات قرى الإمارات للجري 2026»، التي ينظمها مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وذلك بمشاركة مجتمعية واسعة ضمت مختلف الفئات العمرية، بما في ذلك أصحاب الهمم. واختُتمت المنافسات بتتويج الفائزين، بحضور محمد خليفة الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وعدد من مسؤولي الهيئات والمجالس في الدولة.

وتنوعت مسافات السباقات لتناسب مختلف مستويات المشاركين وفئاتهم العمرية، وشملت سباق العائلة لمسافة 1.5 كيلومتر، والسباق المجتمعي لمسافة 5 كيلومترات، والسباق التنافسي لمسافة 10 كيلومترات، بما أتاح للأفراد والعائلات خوض تجربة رياضية مشتركة، وعزز مشاركة مختلف شرائح المجتمع.

تُقام النسخة الثانية من السلسلة تحت شعار «اكتشف قرى الإمارات.. سباقاً بعد سباق»، بالشراكة مع «أدنوك»، وتتضمن سبعة سباقات في سبع قرى موزعة على إمارات الدولة السبع، في تجربة تجمع بين ممارسة الرياضة والتعرف إلى المقومات الطبيعية والثقافية والتراثية التي تزخر بها القرى الإماراتية.

شهدت الفعاليات المصاحبة عروضاً تراثية إماراتية عرّفت المشاركين والزوار بالموروث المحلي، وأبرزت الهوية الوطنية، مضيفةً بُعداً ثقافياً إلى التجربة الرياضية، ومعززةً دور السلسلة في الترويج السياحي للقرى المستضيفة.

تجسد السلسلة حرص مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة، على دعم المبادرات التي تشجع مختلف فئات المجتمع على ممارسة الرياضة وتبني أنماط حياة صحية ونشطة، وترسخ قيم المشاركة والتطوع والمسؤولية المجتمعية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة ودعم مسارات التنمية المحلية.

جاءت جولة مصفوت استكمالاً لأربع جولات سابقة استضافتها قرى قدفع في الفجيرة، ولهباب في دبي، ووادي الحلو في الشارقة، وفلج المعلا في أم القيوين، لتواصل السلسلة رحلتها في التعريف بالقرى الإماراتية وتسليط الضوء على مقوماتها، وتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية فيها.

وتتواصل منافسات السلسلة بإقامة جولتها السادسة في منطقة الرمس بإمارة رأس الخيمة يوم 28 نوفمبر الجاري، على أن تُختتم بالجولة السابعة في منطقة الشويب بإمارة أبوظبي يوم 5 ديسمبر المقبل.