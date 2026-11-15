تحت شعار «كن مع النخبة».. قيادة حرس الرئاسة تنظم فعاليات رياضية ومجتمعية احتفاءً بـ «عام الأسرة»

شهد العميد الركن يعقوب يوسف بن عمير آل علي، نائب قائد حرس الرئاسة، سلسلة من الفعاليات الرياضية والمجتمعية المتنوعة، التي نظّمتها قيادة حرس الرئاسة احتفاءً بـ«عام الأسرة»، تحت شعار «كن مع النخبة»، وذلك ترسيخاً لقيم التلاحم والترابط المجتمعي، وترجمة للرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في صون الأسرة، بوصفها الركيزة الأساسية لاستقرار الوطن وازدهاره.

شهدت الفعاليات، التي أقيمت في ميدان ند الشبا بدبي مشاركة 4000 من منتسبي حرس الرئاسة وأسرهم وأفراد المجتمع، وسط أجواء تفاعلية جمعت كل الفئات العمرية.

وتضمنت الفعاليات منافسات رياضية مفتوحة شملت سباقات للجري لمسافة 5 كيلومترات، وللدراجات الهوائية للمسافة ذاتها، إلى جانب مجموعة من الألعاب الفردية المصممة لتناسب مختلف مستويات اللياقة، فضلاً عن باقة متكاملة من الأنشطة الترفيهية والتفاعلية المخصصة للأطفال.

وأكدت قيادة حرس الرئاسة التزامها المستمر بدورها كشريك أصيل ومبادر فاعل في دعم المبادرات الوطنية والاجتماعية، وتعزيز قنوات التواصل المباشر والتعاضد بين مختلف فئات المجتمع، ترسيخاً لمفهوم الأسرة الواحدة وصوناً لمكتسبات الدولة التنموية.

تنطلق هذه المبادرة من إيمان قيادة حرس الرئاسة بأن قوة أي مؤسسة وطنية تستمد عزمها من قوة البناء الأسري، وأن الاستثمار الحقيقي في الإنسان يبدأ من أسرته التي تمثل حاضنته الأولى للتفوق والعطاء.

هدفت الأنشطة الرياضية المدرجة ضمن الفعالية إلى تحويل الرياضة إلى ثقافة مجتمعية راسخة ونمط حياة صحي ومستدام يجمع الآباء والأبناء في أجواء من التنافس الشريف والإيجابية، بما يعزز الجاهزية البدنية والذهنية ويرفع من مستويات جودة الحياة والرفاه الاجتماعي.

كما أولت الفعاليات اهتماماً خاصاً بالأطفال، باعتبارهم الرصيد الحقيقي للوطن وقادة المستقبل؛ حيث صُممت الأنشطة المخصصة لهم لدمج الترفيه بصقل المهارات، واكتشاف مواهبهم الرياضية والقيادية، وغرس قيم الانضباط والعمل الجماعي والانتماء للمؤسسات الوطنية منذ الصغر.