الاتحاد الدولي للسيارات يرحب بعودة الأرجنتين إلى بطولة العالم للراليات

رحّب محمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، بخطط إقامة رالي الأرجنتين في مارس 2027 كحدث مرشح للانضمام إلى بطولة العالم للراليات «دبليو آر سي»، في خطوة تمهّد لعودة البطولة إلى الأرجنتين للمرة الأولى منذ عام 2019، اعتباراً من موسم 2028.

ومن المقرر أن يُقام الرالي في مدينة كوردوبا ضمن جولات بطولة «كوداسور» للراليات، حيث سيُجري ممثلو الاتحاد الدولي للسيارات تقييماً شاملاً للعمليات الرياضية، وتدابير السلامة والرعاية الطبية، والبنية التحتية، والقدرات التنظيمية، إضافة إلى المراحل الخاصة بالسرعة ومرافق منطقة الصيانة، لتحديد جاهزية الحدث لاستضافة إحدى جولات بطولة العالم للراليات.

وقال بن سليّم إن الأرجنتين تتمتع بإرث عريق في رياضة الراليات وقاعدة جماهيرية شغوفة وتضاريس مميزة، مؤكداً أن زيارته للأرجنتين في وقت سابق من العام شهدت تجديد التزامه بالعمل على إعادة استضافة بطولات عالمية في البلاد، وأن إقامة الرالي المرشح تمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق هذا الهدف.

وأضاف أن بطولة العالم للراليات تدخل مرحلة جديدة من النمو عقب الشراكة مع الجهة الجديدة المروجة للبطولة، بما يعزز الاستثمارات ويوسع حضورها العالمي، مشيراً إلى أن عودة الأرجنتين ستدعم انتشار البطولة وتوفر تجربة مميزة للجماهير.

ويستخدم الاتحاد الدولي للسيارات، بالتعاون مع النادي الأرجنتيني للسيارات والجهة المنظمة المحلية، نتائج عملية التقييم لتحديد الجوانب التي تتطلب مزيداً من التطوير بما يتوافق مع معايير بطولة العالم للراليات، على أن يصبح الرالي مؤهلاً للإدراج ضمن روزنامة البطولة اعتباراً من عام 2028 في حال اجتاز التقييم بنجاح.

ويحمل رالي كوردوبا ذكريات خاصة لبن سليّم، إذ حقق فيه عام 1993 لقب فئة سيارات المجموعة «N» ضمن بطولة العالم للراليات، واحتل المركز السادس في الترتيب العام، كما سجل أولى نقاطه في البطولة بحلوله سابعاً في رالي الأرجنتين عام 1991.

من جانبه، قال مالكولم ويلسون، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات للشؤون الرياضية، إن الأرجنتين تمتلك تاريخاً عريقاً في بطولة العالم للراليات، معرباً عن ترحيبه بالخطوات التي تتخذها للعودة إلى روزنامة البطولة.

ويُعد رالي الأرجنتين، الذي أقيم لأول مرة عام 1980، من أبرز جولات بطولة العالم للراليات، واشتهر بمراحله الحصوية، وفي مقدمتها مرحلة «إل كوندور»، وبالحضور الجماهيري الكبير.

وتواصل بطولة العالم للراليات توسيع حضورها الدولي، إذ تتضمن روزنامة عام 2027 ثلاث جولات جديدة في الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا، في حين تتضمن الخطط الخاصة بالرالي الأرجنتيني المقترح إعادة عدد من المراحل الشهيرة، وإنشاء منطقة خاصة بالبطولة في المجمع الرياضي المحيط بملعب «ماريو ألبرتو كيمبس» بمدينة كوردوبا، تضم منطقة الصيانة ومرافق مخصصة للجماهير.