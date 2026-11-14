إيفان موديا: دبي تملك مقومات العاصمة العالمية للبادل



أكد إيفان موديا، مدير بطولة إعمار دبي بريمير بادل «P1»، أن دبي قطعت أشواطاً كبيرة في ترسيخ مكانتها على خريطة البادل العالمية، مدفوعة بالتوسع في المنشآت الرياضية وزيادة أعداد الممارسين واستقطاب أبرز نجوم اللعبة، مشيراً إلى أن الإمارة تمتلك البنية التحتية والاستثمارات والرؤية اللازمة للتحول إلى إحدى أبرز الوجهات الدولية لهذه الرياضة وتملك مقومات العاصمة العالمية للبادل.



وقال موديا، في تصريحات لـ«البيان»، إن النمو المتسارع للبادل في دبي يعكس نجاح منظومة متكاملة تجمع المؤسسات الرياضية والجهات الحكومية والقطاع الخاص، مؤكداً أن طموح المنظمين يتمثل في وضع بطولة دبي ضمن أفضل بطولات البادل في العالم خلال السنوات الخمس المقبلة.



وأوضح أن دبي شهدت، خلال السنوات الأخيرة، توسعاً ملحوظاً في مرافق البادل، بالتزامن مع ارتفاع أعداد الممارسين وتزايد الاهتمام الجماهيري بالبطولات الاحترافية، معتبراً أن هذه المؤشرات تعكس التحول الذي تشهده اللعبة من نشاط رياضي ناشئ إلى قطاع يمتلك مقومات النمو والاستدامة.

وأضاف: «أصبحت دبي اليوم واحدة من الوجهات المهمة لرياضة البادل على المستوى الدولي، وتمتلك البنية التحتية والاستثمارات والرؤية الرياضية اللازمة لمواصلة هذا التطور».



واستدرك أن المقارنة المباشرة بين دبي والمدن الرائدة عالمياً تظل صعبة، نظراً لاختلاف طرق احتساب أعداد اللاعبين ومستويات المشاركة من سوق إلى أخرى، لكنه شدد على أن الإمارة باتت تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لمواصلة تعزيز حضورها الدولي.



شراكة استراتيجية

واعتبر موديا أن انضمام شركة إعمار راعياً رئيسياً يحمل اسم البطولة في نسخة 2026 يمثل محطة مفصلية في تطور الحدث، مؤكداً أن الشراكة تتجاوز مفهوم الرعاية التجارية التقليدية إلى بناء علاقة طويلة المدى تستهدف تطوير البطولة وتعزيز حضورها العالمي.



وقال، إن الجمع بين رؤية إعمار ودعم مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وطموحات المنظمين يشكل قاعدة قوية لمستقبل البطولة، مشيراً إلى أن لكل طرف دوراً في تطوير القطاع الرياضي وتوسيع نطاق الوصول إلى الجماهير الدولية وتقديم تجارب مميزة للسكان والزوار.



وأضاف: «نطمح إلى مواصلة النمو عاماً بعد عام، ووجود شركاء بهذا المستوى إلى جانبنا يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافنا».وأشاد بالدعم المتواصل من مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي واتحاد الإمارات للتنس والبادل، معتبراً أن تكامل جهود هذه الجهات أسهم في تطوير اللعبة وتعزيز قدرة الإمارة على استضافة المنافسات الدولية الكبرى.



نجوم العالم

وأكد مدير البطولة أن استقطاب نخبة اللاعبين العالميين يمثل أحد أبرز عوامل نجاح الحدث، مشيراً إلى أن مشاركة أسماء بحجم أرتورو كويلو وأغوستين تابيا وأليخاندرو غالان وفيديريكو تشينغوتو تمنح الجماهير المحلية فرصة متابعة أعلى مستويات المنافسة الاحترافية مباشرة.



وأوضح أن وجود أبرز اللاعبين في مكان واحد يرفع المستوى الفني ويعزز الإثارة والتنافس، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام اللاعبين الناشئين للاطلاع على متطلبات الاحتراف والاستفادة من تجارب نجوم اللعبة. وقال: «تتمثل مسؤوليتنا في توفير الظروف المناسبة لهؤلاء اللاعبين لتقديم أفضل أداء ممكن، وتقديم منافسات تليق بمستواهم».



وشدد على أن استضافة بطولة من فئة «P1» لا تقتصر أهميتها على استقطاب النجوم، بل تمتد إلى تعزيز الثقافة الرياضية المحلية وتكريس مكانة دبي وجهة عالمية لاستضافة الأحداث الكبرى.



رياضة للجميع

ورأى موديا أن الطبيعة الاجتماعية لرياضة البادل وسهولة ممارستها تشكلان عاملين رئيسيين وراء انتشارها السريع، مؤكداً أن البطولة تسعى إلى توسيع قاعدة المشاركين وعدم الاكتفاء باستقطاب جمهور المنافسات الاحترافية.



وأشار إلى أن تزامن البطولة مع تحدي دبي للياقة يوفر فرصة لتعريف المزيد من السكان والعائلات والشباب باللعبة، وتشجيعهم على تبني أسلوب حياة أكثر نشاطاً.



وقال، إن البادل تنسجم مع أهداف تحدي دبي للياقة، لأنها لا تتطلب احترافاً رياضياً لممارستها، ويمكن أن تجمع مختلف الفئات العمرية في نشاط بدني واجتماعي مشترك.



وأضاف: «نريد أن يدرك الجميع أن الرياضة لا تقتصر على المنافسة فحسب، بل تتعلق أيضاً بروح المجتمع والصحة والاستمتاع بأسلوب حياة نشط».

ولفت إلى أن مشاهدة أبرز اللاعبين العالميين عن قرب قد تشكل حافزاً للشباب لخوض التجربة للمرة الأولى، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسين وبناء جيل جديد من المواهب.



تجربة متكاملة

وكشف موديا أن المنظمين يعملون على تطوير تجربة الجماهير في مجمع حمدان الرياضي، من خلال تعزيز الأنشطة الترفيهية والتفاعلية المصاحبة للمنافسات، بهدف تحويل البطولة إلى حدث رياضي وترفيهي متكامل.



وأوضح أن الاستفادة من تجارب النسخ السابقة تشكل محوراً رئيسياً في التحضيرات الحالية، مع التركيز على توفير أجواء تناسب عشاق البادل والعائلات والزوار الذين يرغبون في اكتشاف اللعبة للمرة الأولى.



وأكد أن الهدف لا يقتصر على تقديم مباريات عالية المستوى، بل يشمل توفير تجربة جماهيرية تعزز ارتباط الجمهور بالبطولة وتشجعه على العودة في النسخ المقبلة.



طموح خمس سنوات

وحدد موديا أفق السنوات الخمس المقبلة لترسيخ مكانة بطولة إعمار دبي بريمير بادل «P1» بين أفضل بطولات اللعبة عالمياً، مؤكداً أن تحقيق هذا الهدف يتطلب مواصلة الاستثمار في جودة التنظيم وتطوير تجربة الجماهير وتعزيز التعاون بين مختلف الشركاء.



وقال: «خلال السنوات الخمس المقبلة، أود أن أرى بطولة إعمار دبي بريمير بادل P1 وقد رسخت مكانتها كواحدة من أفضل بطولات البادل في العالم. أعلم أن هذا طموح كبير، لكنني أؤمن بأن دبي تمتلك جميع المقومات اللازمة لتحقيقه».



وشدد على أن الرؤية طويلة المدى تتجاوز نجاح البطولة نفسها، لتشمل المساهمة في التطور المستدام للبادل في الإمارات والمنطقة، من خلال تشجيع الممارسة المجتمعية ودعم المواهب الشابة واستقطاب المنافسات الدولية.



واعتبر أن النمو العالمي المتواصل للعبة يمنح منطقة الشرق الأوسط فرصة مهمة لتعزيز حضورها في هذه الرياضة، مؤكداً أن دبي مؤهلة للاضطلاع بدور ريادي في هذا التحول.



وختم موديا قائلاً: «يجب أن تترك كل نسخة من البطولة الرياضة في وضع أفضل مما كانت عليه في العام السابق». معرباً عن ثقته بقدرة الشركاء والمؤسسات الرياضية والمجتمع المحلي على بناء مشروع يتجاوز مجرد أسبوع واحد من المنافسات.



انضمام «إعمار» راعياً رئيسياً لنسخة 2026 يمثّل محطة مفصلية



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