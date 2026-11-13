الحبتور ومهران يتنافسان على لقب بطولة نوفمبر للبولو

يسدل الستار عصر السبت على منافسات بطولة شهر نوفمبر للبولو، التي ينظمها نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بمشاركة أربعة فرق، وبهانديكاب يتراوح بين 4 و6 جول، حيث يلتقي فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور مع مهران بقيادة سانتوس إريارتي في المباراة النهائية، بعدما نجح الفريقان في تجاوز مهرة وبنجاش في الدور نصف النهائي، فيما يسبق النهائي لقاء كأس الترضية بين الفريقين الخاسرين.

وتنطلق المواجهة النهائية في الرابعة عصراً، حيث يدافع فريق الحبتور عن حظوظه بتشكيلة تضم: محمد الحبتور، وخلف الحبتور الصغير، ووليام كارجر، وخوان سي جيفارا، في مواجهة فريق مهران الذي يمثله دانيال هاشمي، ومصطفى سردار، وتوماس إريار، وسانتوس إريارتي.

وكان الحبتور قد حجز مقعده في النهائي بفوز عريض على مهرة بنتيجة 9-2.5، في مباراة فرض خلالها سيطرته على مجريات اللعب، وأنهى الشوط الثاني متقدماً 6-1.5، ليؤكد تفوقه لعباً ونتيجة ويبعث برسالة قوية قبل المواجهة الختامية.

كما تأهل مهران بعد فوزه على بنجاش بنتيجة 7-4، في مباراة رجحت خلالها كفته، رغم المقاومة التي أبداها منافسه، ليضرب موعداً مع الحبتور في نهائي مرتقب لحسم لقب البطولة.

وفي الثالثة عصراً، يلتقي مهرة وبنجاش في مباراة كأس الترضية، حيث يضم فريق مهرة دومينيك بوميترو، وطارق حبتور، وميغيل ديليا، وتوماس بالاسيوس، فيما يمثل بنجاش حيدر بنجاش، وباولو إم دي فيلاهيرموسو، ونيكولاس لا بيتراتشي، وأوسكار كولومبريس.

وأعدت اللجنة المنظمة برنامجاً ترفيهياً متنوعاً للعائلات والأطفال، يتضمن مجموعة من الفعاليات المصاحبة، لإضفاء أجواء احتفالية على اليوم الختامي، وتعزيز الطابع العائلي للبطولة.