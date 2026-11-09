«تحدي دبي للتجديف» يجمع أكثر من 5000 مشارك عند سد حتا

يومان من التجديف والكاياك واليوغا والأنشطة العائلية ضمن الدورة العاشرة من تحدي دبي للياقة

سعيد حارب: «تحدي دبي للتجديف» يعزز دور الرياضة في ترسيخ التماسك الأسري والمجتمعي وجودة الحياة

أحمد الخاجة: «نواصل تقديم تجارب رياضية مبتكرة تشجع على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة مستدام»

شهد سد حتا يومي 7 و8 نوفمبر الجاري مشاركة واسعة من العائلات ومحبي الرياضة في «تحدي دبي للتجديف»، الذي أقيم برعاية هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وتضمّن مجموعة من الأنشطة المائية والترفيهية وسط الطبيعة الجبلية الخلابة لمنطقة حتا.

واستقطبت الفعالية أكثر من 5000 مشارك من المحترفين والهواة من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، حيث استمتعوا برفقة عائلاتهم وأصدقائهم بممارسة الرياضة وتجربة أنشطة جديدة في الهواء الطلق وسط طبيعة حتا. وتُعدّ الفعالية إحدى أبرز محطات الدورة العاشرة من تحدي دبي للياقة، بما توفره من تجارب تجمع بين الرياضة والمغامرة وقضاء أوقات ممتعة مع العائلة والأصدقاء.

وقال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: «تعكس المشاركة الواسعة للعائلات من مختلف الأعمار والقدرات في (تحدي دبي للتجديف)، الذي أقيم برعاية هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أهمية الرياضة في جمع أفراد المجتمع، وتكتسب هذه المشاركة أهمية خاصة في عام الأسرة بدولة الإمارات، حيث جمعت الفعالية على مدى يومين أفراد العائلات والأصدقاء لممارسة الرياضة والاستمتاع بالمغامرات والأنشطة المتنوعة».

وأضاف سعادته: «أتاح التحدي للمشاركين فرصة الاستمتاع بالطبيعة الخلابة في حتا، وتجربة أنشطة رياضية جديدة، في أجواء عائلية مميزة، ما يعكس أهمية الفعاليات الرياضية في الهواء الطلق ودورها في تعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية، وتشجيع مختلف فئات المجتمع على ممارسة الرياضة وتبنّي أسلوب حياة صحي ونشط».

من جانبه، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «من الجميل أن يجتمع الأهل والأصدقاء لممارسة الرياضة والاستمتاع بالطبيعة، بعيداً عن ضغوط الحياة اليومية. وهذا ما أتاحه تحدي دبي للتجديف، برعاية هيئة الطرق والمواصلات في دبي على مدى يومين في حتا. فقد أتاحت الفعاليات للمشاركين قضاء أوقات مميزة برفقة عائلاتهم وأصدقائهم، وأكدت هذه التجربة مجدداً ما للرياضة في الهواء الطلق من دور في التقريب بين العائلات والناس».

وأضاف: «ونحن نحتفي بالدورة العاشرة من تحدي دبي للياقة، نريد أن يجد الناس في الرياضة المتعة والفائدة، وأن تصبح جزءاً من حياتهم اليومية. ففي هذه الفعاليات يكتشفون أماكن جديدة، وتترك لديهم ذكريات وتجارب مميزة، بما يعكس النجاح المتواصل لتحدي دبي للتجديف في تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة بانتظام، وترسيخها جزءاً أساسياً من حياتهم اليومية».

حصص للمبتدئين وأصحاب الخبرة

شهدت مياه السد الهادئة حصصاً للتجديف وقوفاً على الألواح، استمرت كل منها 45 دقيقة بإشراف مدربين. وتعلّم من جرّبوا التجديف للمرة الأولى كيفية الحفاظ على توازنهم فوق الألواح، فيما مارس أصحاب الخبرة رياضتهم مستمتعين بالإطلالات الجبلية المحيطة.

ووفر المنظمون الألواح والمجاديف وسترات النجاة، وتلقى المشاركون إرشادات السلامة قبل النزول إلى المياه، بما ساعدهم على بدء الحصص بثقة.

وضمن برنامج «تحدي دبي للتجديف»، خاض البالغون تحدياً ترفيهياً على مسار مائي بطول نحو 500 متر، حُدد بالعوامات. واستمر النشاط 30 دقيقة، اختبروا خلالها توازنهم ومهاراتهم في التجديف وقدرتهم على التحمل، وتنافسوا بروح عالية، مستمتعين بالطبيعة المحيطة بسد حتا.

واستقطبت جولات الكاياك العائلات والأصدقاء لاستكشاف السد من المياه، مع توفير قوارب فردية ومزدوجة مجاناً للمشاركين المسجلين في الفعالية.

جلسة صباحية لليوغا

توسّع برنامج اليوغا على ألواح التجديف في دورة 2026 بإضافة جلسة صباحية جديدة إلى جلسات بعد الظهر. واستمرت كل جلسة 30 دقيقة بإشراف مدربين ذوي خبرة، وجمعت التمارين الحركية والتوازن والاسترخاء فوق المياه. وأتاحت الجلسات للمشاركين الاستمتاع بهدوء الطبيعة المحيطة، مع مواصلة التزامهم اليومي بتحدي دبي للياقة.

وحرص «تحدي دبي للياقة» على إتاحة ممارسة الرياضة للجميع، فشمل البرنامج أنشطة مائية مهيأة لأصحاب الهمم، بمساندة فرق مدرّبة خصيصاً لهذا الغرض. وأتاحت هذه الترتيبات للمشاركين على اختلاف قدراتهم الاستمتاع بأنشطة عطلة نهاية الأسبوع والمشاركة في الفعالية.

أنشطة ترفيهية للصغار والكبار

وشهدت المنطقة الترفيهية أنشطة استمتع بها المشاركون من مختلف الأعمار. وأقبلت العائلات على التقاط الصور التذكارية، بينما استمتع الأطفال بالوجبات المجانية وبساعات من اللعب في قلعة القفز الهوائية، فيما استقبل ركن الرسم على الوجوه الصغار على مدار اليوم.

الجري واليوغا في بقية الشهر

ومع اختتام «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، برعاية «دي بي ورلد»، و«تحدي دبي للتجديف»، يستكمل «تحدي دبي للياقة» برنامجه استعداداً للفعاليتين الرئيسيتين المتبقيتين خلال الشهر الجاري.

ويعود «تحدي دبي للجري» يوم الأحد 22 نوفمبر إلى شارع الشيخ زايد، الذي يتحول إلى مسار للجري يجمع آلاف السكان والزوار، ويتيح لهم مشاهدة أبرز معالم دبي خلال مشاركتهم.

وتُختتم الدورة العاشرة يوم الأحد 29 نوفمبر بفعالية «دبي يوغا»، برعاية «إم هيرو»، عند مبنى «البوابة» في مركز دبي المالي العالمي، لتجمع المشاركين في جلسات صباحية لليوغا واليقظة الذهنية والعناية بالصحة والعافية.

وبالتوازي مع الفعاليات الرئيسية، تظل 3 قرى مجانية للياقة 30×30 في كايت بيتش وحديقة زعبيل والورقاء مفتوحة طوال أيام التحدي الثلاثين. وتُضاف إليها أكثر من 30 مركزاً للياقة وآلاف الأنشطة في أنحاء دبي، لتتيح للسكان والزوار من مختلف الأعمار والقدرات معرفة أنشطة تناسبهم وتساعدهم على مواصلة النشاط البدني.

الشركاء والجهات الداعمة

يُقام تحدي دبي للياقة 2026 بتنظيم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، وبدعم من الشركاء الرئيسيين «دي بي ورلد»، وبلدية دبي، و«إم هيرو - الغرير»، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وتضم قائمة الشركاء المشاركين «إيه دبليو آر للسيارات»، وبنك دبي التجاري، وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، و«دي 43»، و«اتصالات»، وبنك الإمارات دبي الوطني، و«فابليتكس»، والمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، و«ماي دبي»، و«بي 4 إم إل»، و«باف»، و«برسيل»، و«سن أند ساند سبورتس»، و«طلبات»، و«ووب»، و«شمال - كايت بيتش»، و«حتا كاياك».

وتشمل قائمة الشركاء الرسميين «أمازون»، ومجموعة «أباريل»، و«طيران الإمارات»، و«فاست آند أب»، و«سكون للتأمين»، و«بوبا»، و«سكيتشرز»، و«وصل»، فيما تشارك شبكة الإذاعة العربية بصفة الشريك الإعلامي.

ويدعم التحدي شركاؤه الحكوميون، وهم مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ووزارة التربية والتعليم، ولجنة تأمين الفعاليات بدبي، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وحكومة دبي.

وتحت شعار «مستعد لتحدي 30×30؟»، يدعو التحدي أفراد المجتمع إلى اختيار الأنشطة التي تناسبهم خلال نوفمبر، والمواظبة عليها لبناء عادات صحية تستمر بعد انتهاء أيامه الثلاثين. ويمكن التسجيل عبر www.dubaifitnesschallenge.com، ومتابعة حساب «تحدي دبي للياقة» على «إنستغرام».