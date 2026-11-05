3 انتصارات تعزز حظوظ الإمارات في بلوغ مونديال الكريكيت 2027

اختتم منتخب الإمارات للكريكيت، أمس، مشاركته في استضافة منافسات السلسلة الثلاثية لدوري كأس العالم للكريكيت «ليغ 2» 2023-2027، بفوز مهم ومستحق على نظيره العُماني بفارق 42 ركضة، ليُنهي مشواره في السلسلة بحصيلة إيجابية بلغت ثلاثة انتصارات مقابل خسارة واحدة، بعدما تفوق على عُمان مرتين وهولندا مرة واحدة، مؤكداً قدرته على منافسة المنتخبات المتقدمة في هذا المستوى من المنافسات.

أُقيمت مباريات السلسلة الثلاثية، التي استضافتها دبي بمشاركة منتخبات الإمارات وهولندا وعُمان، على مدار الأيام الماضية، وشهدت ست مواجهات اتسمت بالإثارة والندية والتنافس القوي، في ظل أهمية نقاطها في سباق التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2027، المقررة في جنوب أفريقيا وزيمبابوي وناميبيا.

وعكست النتائج التي حققها منتخب الإمارات على أرضه تطور مستواه وقدرته على مجاراة منافسيه، بعدما نجح في تحقيق ثلاثة انتصارات من أصل أربع مباريات، ليعزز رصيده ويختتم استضافته بصورة إيجابية، رغم أن حصيلة مشواره السابق في منافسات الدوري لم تكن كافية لاحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة مباشرة إلى المرحلة التالية من التصفيات العالمية.

وكان المنتخب العُماني قد حسم بدوره بطاقة التأهل إلى التصفيات العالمية المؤهلة للمونديال، رغم خسارته أمام الإمارات في الجولة الأخيرة، لينضم إلى الولايات المتحدة التي تصدرت الترتيب، واسكتلندا صاحبة المركز الثاني، وهولندا التي حلت ثالثة، ضمن قائمة المنتخبات الأربعة المتأهلة.

ورغم تعثره في سباق المراكز الأربعة الأولى، لا تزال آمال المنتخب الإماراتي قائمة في بلوغ المونديال، وإن بات الطريق أكثر صعوبة، إذ تنتظره محطة الملحق التأهيلي التي تمثل فرصته الأخيرة لمواصلة المنافسة على إحدى بطاقات العبور إلى النهائيات العالمية.

وتشكل الانتصارات الثلاثة التي حققها الأبيض في دبي دفعة معنوية مهمة قبل خوض المرحلة المقبلة، كما تمنحه مؤشراً إيجابياً على قدرته على استثمار إمكاناته وتقديم مستويات قوية في المواجهات الحاسمة، أملاً في ترجمة هذا الأداء إلى إنجاز تاريخي بالتأهل إلى كأس العالم 2027.