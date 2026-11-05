الجزيرة يحجز مقعده في المرحلة التالية لأبطال آسيا 2

ابتعد الجزيرة بصدارة المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا 2 رافعاً رصيده إلى 10 نقاط بعد فوزه 2-0 على مضيفه المحرق البحريني الأربعاء على ملعب استاد البحرين الوطني بالرفاع لحساب الجولة الرابعة، وسجل فينسيوس ميلو، والبديل برونو، وايغور سيروتي أهداف الجزيرة في الدقائق «63، و68، و93».

بهذا الفوز حجز فخر أبوظبي مقعده في المرحلة التالية من المسابقة، وسيقابل في الجولة الخامسة فريق نادي غولغوهار سيرجان الإيراني في الخامس والعشرين من الشهر الجاري على ملعب استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، قبل أن يختتم مبارياته بلقاء مضيفه أركاداغ التركماني.

من جانبه، تعقدت مهمة المحرق البحريني بعد أن تجمد رصيده في 3 نقاط في المركز الثالث، بينما احتفظ أركاداغ التركماني بالمركز الثاني برصيد 7 نقاط وراوح الفريق الإيراني مكانه في المركز الأخير بنقطتين