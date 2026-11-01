الإمارات تحصد ذهبية بطولة أبوظبي «غراند سلام» الكبرى للجودو



أحرزت اليزا فيتا لاعبة منتخبنا الوطني للجودو الميدالية الذهبية للوزن الثقيل تحت 78 كجم، في ختام بطولة أبوظبي «غراند سلام» الكبرى، أمس، بصالة «مبادلة أرينا»، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، ومشاركة 374 لاعباً ولاعبة من 59 دولة.



وأسهمت ذهبية اللاعبة فيتا في وصول منتخبنا الوطني إلى المركز التاسع في الترتيب العام للبطولة، والأول عربياً وآسيوياً، بجانب نقاط التأهل الأولمبية، بعد نزالات قوية مع أبرز المصنفات عالمياً، بتفوقها على الروسية زادفور نوفا ثم البرازيلية كارول جيمينيس، والبريطانية ريد إيما، وصولاً إلى النهائي مع البرتغالية سامبايو باتريسيا.



وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو، أن ذهبية منتخبنا الوطني تعد تتويجاً للدعم والرعاية من القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، مشيداً بالأداء البطولي للاعبة اليزا فيتا في جميع النزالات، وتفوقها على بطلات من التصنيف الدولي الرفيع.



وأوضح أن الإنجاز يعزز تطلعات الجودو الإماراتي في البطولات الدولية، ويحفز اللاعبين واللاعبات على استمرار مسيرة العطاء للوصول إلى أفضل النتائج، وإظهار القدرة التنافسية، وتعزيز حظوظ المنتخب في حصد المزيد من النقاط التأهيلية الأولمبية.



كما عبّرت اللاعبة فيتا عن سعادتها بحصد الذهبية في ختام بطولة أبوظبي «غراند سلام»، وقالت إنها واجهت تحديات قوية في المجموعة، وخاضت نزالات صعبة مع أفضل اللاعبات تصنيفاً، خصوصاً في النهائي أمام بطلة عالمية تمتلك مهارات كبيرة.