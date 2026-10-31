كلباء يعزز صدارته لدوري كرة الصالات بـ «الثلاثة»

عزّز فريق كلباء لكرة قدم الصالات موقعه في صدارة المنافسة، بعدما حقق فوزاً مستحقاً على فريق الإقامة وشؤون الأجانب دبي بنتيجة 3-0، في المباراة التي أُقيمت مساء السبت على الصالة المغطاة باتحاد الإمارات لكرة القدم بمنطقة الخوانيج، ضمن منافسات دوري كرة قدم الصالات.

قدم «نمور الصالات» أداءً قوياً تُوّج بثلاثة أهداف، افتتح التسجيل بها المحترف برونو سوزا في الدقيقة 27، قبل أن يضيف عبدالله عبدالمجيد الهدف الثاني في الدقيقة 33، ويعود اللاعب نفسه ليختتم الثلاثية بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 54.

بهذا الفوز، رفع كلباء رصيده إلى 12 نقطة، متساوياً مع البطائح في النقاط، ليواصل مطاردته على صدارة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد فريق الإقامة وشؤون الأجانب دبي عند نقطتين.