صراع تهديفي رباعي.. والوصل الأقوى هجوماً في دوري المحترفين

كشفت الجولات الست الأولى من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في الموسم الرياضي 2026-2027، عن مجموعة من الأرقام والإحصاءات اللافتة، التي عكست ملامح المنافسة بين الأندية، وأبرزت تألق عدد من اللاعبين في الجوانب الهجومية وصناعة الفرص، إلى جانب التميز الدفاعي والقدرة على تغيير نتائج المباريات، في مؤشرات تؤكد تنوع مصادر القوة والتفوق مع بداية الموسم.

وشهدت قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف منافسة متقاربة، بعدما تقاسم أربعة لاعبين الصدارة برصيد 5 مساهمات تهديفية لكل منهم، وهم: ويلي سميدو، لاعب يونايتد، وفيكتور هنريقو، لاعب عجمان، وسيرجينو، لاعب الوصل، وعثمان كامارا، لاعب الشارقة.

وجاءت مساهمات اللاعبين الأربعة بأرقام مختلفة، إذ سجل سميدو 4 أهداف وصنع هدفاً، بينما أحرز هنريقو 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، في حين سجل سيرجينو هدفين وصنع 3 أهداف، مقابل هدف واحد و4 تمريرات حاسمة لكامارا، ليؤكد الرباعي تنوع قدراته في صناعة الفارق، سواء عبر هز الشباك أو صناعة الفرص لزملائهم.

وعلى مستوى صناعة الفرص تصدر أليخاندرو روميرو، لاعب العين، القائمة بعدما صنع 39 فرصة خلال الجولات الست، ليبرز دوره في تحريك المنظومة الهجومية لفريقه، وتوفير الحلول أمام المنافسين، من خلال قدرته على صناعة الفرص، وتجهيز زملائه للتسجيل.

وفي قائمة التمريرات داخل نصف ملعب المنافس جاء بالاسيوس لاعب الوصل في المركز الأول، بعدما نفذ 267 تمريرة بدقة بلغت 86.1 %، وهو ما يعكس حضوره المؤثر في بناء الهجمات، وقدرته على نقل اللعب إلى المناطق الأمامية، والمحافظة على استحواذ فريقه.

وفرض الوصل نفسه في صدارة الفرق الأكثر تسجيلاً للأهداف، بعدما هز لاعبوه الشباك 17 مرة خلال الجولات الست الأولى، ليكون صاحب أقوى خط هجوم في المسابقة، مستفيداً من تنوع الحلول الهجومية والفاعلية في استثمار الفرص المتاحة.

وفي المقابل برز شباب الأهلي بقدرته على رفع مستوى الفاعلية الهجومية في الشوط الثاني، بعدما سجل 10 أهداف عقب الاستراحة، بنسبة بلغت 83 % من إجمالي أهدافه، في مؤشر على قدرة الفريق على تغيير إيقاع اللعب خلال النصف الثاني من المباريات، والاستفادة من المساحات والتغييرات لزيادة الضغط على المنافسين.

وأظهر العين شخصية تنافسية قوية، بعدما حصد 7 نقاط من مباريات كان متأخراً خلالها في النتيجة، محققاً انتصارين وتعادلاً، ليكون الأكثر قدرة على العودة في النتائج بين فرق المسابقة، وفقاً للأرقام المسجلة خلال الجولات الست.

وتبرز هذه الحصيلة قدرة الفريق على التعامل مع المواقف الصعبة، ومواصلة المحاولات حتى اللحظات الأخيرة، وتحويل التأخر إلى نقاط ثمينة، بفضل الروح القتالية والفاعلية في التعامل مع الفرص الهجومية.

وعلى صعيد المباريات خارج الأرض قدم الجزيرة نتائج مميزة، بعدما جمع 10 نقاط من أربع مباريات، محققاً ثلاثة انتصارات وتعادلاً، دون أن يتعرض لأي خسارة، ليؤكد قدرته على التعامل بكفاءة مع المواجهات خارج ملعبه، وتحقيق نتائج إيجابية بعيداً عن جماهيره، بينما تصدر مرزوق البدواوي، حارس مرمى حتا، قائمة أكثر الحراس تصدياً للتسديدات، بعدما نجح في إبعاد 26 محاولة، ليبرز دوره في حماية مرمى فريقه، والتصدي لمحاولات المنافسين، في ظل الضغوط التي واجهها خلال الجولات الست الأولى.

وتقدم هذه الأرقام صورة متنوعة عن حصاد الجولات الست الأولى، بداية من المنافسة على صدارة المساهمات التهديفية، مروراً بصناعة الفرص والتمريرات والفاعلية الهجومية، وصولاً إلى القدرة على العودة في النتائج وتحقيق الانتصارات خارج الأرض، فضلاً عن الدور المؤثر لحراس المرمى، في انتظار ما ستكشف عنه الجولات المقبلة من تحولات جديدة في سباق المنافسة.