6 خصومات.. صنعت دراما الرياضة وتجاوزت حدود الملعب



لم تكن كل المنافسات الرياضية مجرد صراع على لقب أو انتصار في مباراة، فبعضها تجاوز حدود النتيجة، وتحول إلى خصومة شخصية صنعت واحدة من أكثر صفحات الرياضة إثارة. عبارات نارية، مواجهات مشحونة، صدامات خارج الملعب، وأحياناً مصالحة جاءت بعد سنوات طويلة من العداء.

وفي ست قصص مختلفة، نستعيد خصومات جمعت بين أسماء كبيرة في الملاكمة، والفورمولا 1، وكرة القدم، والتنس، والكريكيت، والسنوكر، وبعضها انتهى بالتصالح، وبعضها بقيت آثاره حاضرة حتى بعد اعتزال أصحابها.



1 - خصومة امتدت إلى الأبناء

كان الصدام بين البريطانيين كريس يوبانك ونايجل بن واحداً من أشهر النزالات في تاريخ الملاكمة البريطانية، حتى إن تأثيره امتد إلى الجيل التالي، عندما سار ابنا الملاكمين في الطريق نفسه بعد أكثر من ثلاثة عقود.



ولم يكن من الصعب أن تبدأ شرارة الخلاف بين شخصيتين متناقضتين إلى هذا الحد، إذ يتمتع يوبانك، بشخصية استعراضية وطريقة متفردة في الحديث والملابس، وبن، ملاكم صاحب شخصية صلبة وخلفية عسكرية، ولم يكن يخفي غضبه من منافسه.



وخلال توقيع عقد مواجهتهما الأولى عام 1990، قال بن بوضوح: «أنا شخصياً أكرهه»، في مشهد بثته شبكة «أي تي في» مباشرة، أما يوبانك، الذي رفض حتى النظر إلى منافسه، فطالب باتخاذ إجراءات قانونية، لكن كل الحسابات تغيرت عندما دخل الرجلان الحلبة.



وتحولت المواجهة إلى معركة حقيقية، وفرض بن ضغطاً هائلاً على يوبانك، الذي كان لا يزال بلا هزيمة لكنه لم يخض اختبارات من هذا النوع، وبعد سقوطه في الجولة الثامنة وإصابته بجرح عميق في لسانه، عاد يوبانك إلى القتال، ونجح في إيقاف بن في الجولة التاسعة، منتزعاً منه لقب رابطة الملاكمة العالمية.



ورغم أن كلاً منهما جاء من ظروف صعبة، وكانت بينهما قواسم مشتركة أكثر مما كانا يرغبان في الاعتراف به، فإن التنافس بقي مشتعلاً حتى انتقاد يوبانك للملاكمة ووصفها بأنها «لعبة خاسرة» زاد غضب بن.



وفي المواجهة الثانية عام 1993، احتشد نحو 43 ألف متفرج في ملعب أولد ترافورد، فيما تابع النزال 16.5 مليون مشاهد عبر التلفزيون البريطاني، وانتهت المباراة بالتعادل، لتكون آخر مواجهة بينهما داخل الحلبة. ولكن القصة لم تنته عند هذا الحد، فقد تصالح الرجلان ثم عادا إلى الخلاف أكثر من مرة، وكأن خصومتهما كانت أطول من عمر مواجهاتهما الرسمية.



2 - ساحة حرب

في الفورمولا 1، كانت علاقة نايجل مانسيل ونيلسون بيكيه نموذجاً لصراع الزملاء الذي تجاوز حدود المنافسة الطبيعية، وخلال موسمي 1986 و1987 مع فريق ويليامز، لم تكن المشكلة بين السائقين في السرعة فقط، بل امتدت إلى التصريحات الشخصية القاسية.



وبيكيه، المعروف بحدة لسانه وسرعة غضبه، لم يتردد في توجيه انتقادات جارحة إلى مانسيل، فوصفه بـ«الأحمق الجاهل»، وتجاوز ذلك إلى انتقاد زوجته بألفاظ مهينة، وكان من الطبيعي أن يغضب السائق البريطاني من تلك التصريحات، لتتحول المنافسة بينهما إلى صراع مفتوح على الحلبة.



وفي موسم 1986، انشغل مانسيل وبيكيه بالمنافسة بينهما، ما فتح الباب أمام الفرنسي ألان بروست للفوز ببطولة العالم، وفي الموسم التالي، فاز مانسيل بستة سباقات مقابل ثلاثة لبيكيه، لكن البرازيلي حافظ على حضوره القوي في بقية السباقات، وأنهى الموسم بطلاً للعالم للمرة الثالثة.



وكان موسم 1987 الأخير لهما كزميلين، لكن العلاقة لم تبق على حالها إلى الأبد، وبعد الاعتزال، ظهرا معاً في أكثر من مناسبة تلفزيونية، قبل أن يعترف بيكيه لاحقاً بأن لكل منهما وجهة نظره بشأن البطولة، إذ كان يرى أنه يستحق لقب 1986، بينما كان يرى أن مانسيل كان يستحق لقب 1987.



3 - التكتيك والكلمات

قلما شهدت كرة القدم الحديثة خصومة بين مدربين بحجم الصدام الذي جمع بيب غوارديولا وجوزيه مورينيو، خصوصاً خلال فترة وجودهما في الدوري الإسباني، وبدأ الفصل الأكثر سخونة عام 2010، عندما تولى مورينيو تدريب ريال مدريد، في مهمة لم تكن تخفي هدفها في التصدي لبرشلونة غوارديولا، صاحب كرة القدم القائمة على الاستحواذ و«التيكي تاكا».



ولكن الخلاف كان أكثر تعقيداً من مجرد منافسة بين ريال مدريد وبرشلونة، فالرجلان كانا يعرفان بعضهما منذ سنوات برشلونة، عندما كان غوارديولا لاعباً، بينما عمل مورينيو مترجماً ثم مساعداً في الجهاز الفني.

وسرعان ما انتقلت المنافسة إلى المؤتمرات الصحفية، ففي 2011، سخر مورينيو من غوارديولا، متحدثاً عن رغبته في رؤية منافسه يفوز ببطولة أوروبية «نظيفة» من دون جدل، كما وجه إليه انتقادات أخرى وصلت إلى السخرية من صلع المدرب الإسباني.



وفي المقابل، لم يكن غوارديولا صامتاً، وبعد إحدى جولات الصدام الإعلامي، وصف مورينيو بعبارة شديدة اللهجة أمام الصحفيين، مؤكداً أنه يحاول التعلم منه داخل الملعب، لكنه يفضل ألا يتعلم منه الكثير خارجه.



وعلى أرض الملعب، كان برشلونة صاحب الأفضلية في معظم المواجهات، ومنها الانتصار التاريخي 5-0 في الدوري الإسباني، لكن ريال مدريد نجح في النهاية في انتزاع لقب الدوري عام 2012 برصيد قياسي بلغ 100 نقطة.

وبعد عام، غادر مورينيو مدريد، بينما ابتعد غوارديولا عن التدريب لمدة عام، ومع انتقال الرجلين لاحقاً إلى إنجلترا، هدأت حدة الخصومة تدريجياً، وإن لم تختف تماماً من ذاكرة كرة القدم.



4 - خصومة التنس ومثلث الحب

بدأت قصة سيرينا ويليامز وماريا شارابوفا داخل ملعب التنس، لكنها سرعان ما أصبحت أكثر تعقيداً من مجرد منافسة رياضية، ففي عام 2004، كانت شارابوفا في السابعة عشرة عندما فاجأت العالم بفوزها على سيرينا في نهائي ويمبلدون، وبعد ذلك، لم تترك الأمريكية منافستها مجالاً كبيراً للرد، إذ فازت عليها في المباريات الـ19 التالية، وأنهت سلسلة مواجهاتهما المباشرة بسجل بلغ 20 انتصاراً مقابل انتصارين فقط لشارابوفا.



ولكن خلف الأرقام كانت هناك أيضاً حساسية شخصية وإعلامية، بعدما ارتبط اسم اللاعبتين بعلاقة عاطفية مع لاعب التنس البلغاري غريغور ديميتروف، ما أضاف طبقة جديدة إلى المنافسة، وفي 2013، وجهت سيرينا انتقادات شخصية لشارابوفا، فردت الروسية بإشارة إلى الحياة الخاصة للأمريكية وعلاقتها بشخص كان متزوجاً وفي طريقه إلى الطلاق.



ورغم أن تلك التصريحات غذت صورة الخصومة، فإن المنافسة كانت في جوهرها صراعاً بين لاعبة فرضت نفسها كواحدة من أبرز الرياضيات في عصرها، ومنافسة روسية حظيت باهتمام إعلامي واسع، وبعد الاعتزال، تبدلت العلاقة، وتحولت الخصومة إلى قدر من الصداقة والاحترام، حتى إن شارابوفا كانت من طلب من سيرينا تقديمها إلى قاعة مشاهير التنس عام 2025.



5 - خصومة لم تنته

في عالم الكريكيت، بدأت خصومة إيان بوثام وإيان تشابيل بحادثة في مقهى بمدينة ملبورن عام 1977، عندما كان بوثام، البالغ من العمر 21 عاماً، نجماً إنجليزياً صاعداً، بينما كان تشابيل قائداً سابقاً لمنتخب أستراليا.



أما تفاصيل ما حدث في تلك الليلة، فبقيت موضع خلاف بين الرجلين، ويروي بوثام أنه لكم تشابيل بعد تعرضه لإهانات، بينما يروي تشابيل أن اللاعب الإنجليزي فقد أعصابه، ودفعه عن كرسيه وهدده.



ولكن المؤكد أن ما حدث في الحانة انتقل لاحقاً إلى ملعب الكريكيت، حيث تبادل الرجلان الاستفزازات والاحتكاكات، ومع مرور السنوات، لم تهدأ الخصومة، بل استمرت أكثر من ثلاثة عقود، حتى بلغت ذروة جديدة خلال سلسلة آشيز 2010-2011 في أستراليا، وفي تلك الفترة، لم يكن الرجلان قادرين حتى على المرور بجوار بعضهما في موقف السيارات من دون تبادل الكلمات الحادة، قبل أن يتدخل زملاؤهما الإعلاميون للفصل بينهما.



ولم ينجح حتى الفيلم الوثائقي التلفزيوني بعنوان: «أطول خصومة.. تشابيل ضد بوثام»، الذي عرض قبل ذلك بثلاث سنوات، في وضع حد للقصة، حيث واصل كل منهما انتقاد الآخر، لتصبح الخصومة واحدة من أطول قصص العداء في تاريخ الكريكيت.



6 - الاحترام الأخير

كان الأيرلندي الشمالي أليكس هيغينز معروفاً بشخصيته المتقلبة وعلاقاته المتوترة مع عدد من منافسيه، لكن مواجهته مع الكندي كليف ثوربورن كانت من أكثر خصوماته حدة.



ومنذ اليوم الأول لثوربورن في إنجلترا، لعب الرجلان على المال، وانتهت المواجهة بأجواء متوترة، ويتذكر ثوربورن أن هيغينز كان على رأس الدرج، ممسكاً كرة وكأنه يستعد لقذفها نحوه.



ورغم أن هيغينز حقق انتصارات كثيرة على منافسه، فإن أهم مواجهة بينهما انتهت لمصلحة ثوربورن، ففي نهائي بطولة العالم عام 1980، تقدم هيغينز 9-5، لكنه فرط في تقدمه وخسر 18-16.



وبعيداً عن الطاولة، تصاعد الخلاف أكثر، ففي بطولة أيرلندا المفتوحة عام 1983، اعتدى ثوربورن على هيغينز وركله في منطقة حساسة بعد مشادة كلامية، قبل أن تتجدد الأزمة بعد سنوات، عندما اتهم هيغينز منافسه بتعاطي مواد محظورة، وهي اتهامات أثرت في سمعة ثوربورن.



ومع ذلك، بقي خلف كل تلك الصدامات قدر من الاحترام المتبادل، ففي عام 2009، وقبل عام واحد من وفاة هيغينز، التقيا في مباراة استعراضية للأساطير، وفاز ثوربورن بالمواجهة بفارق كبير، لكنه لم يشعر بالانتصار عندما رأى منافسه السابق في وضع مؤلم.



وعندما عانق الرجلان بعضهما بعد المباراة، ذرف ثوربورن دمعة، في مشهد اختصر مسيرة خصومة طويلة انتهت، في لحظاتها الأخيرة، بإظهار جانب إنساني غلب كل ما سبقها من صدامات.