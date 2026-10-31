أكاديمية فاطمة بنت مبارك تنظم «التحدي الرياضي للأولمبياد الخاص» غدا

تنظم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، غداً السبت، «تحدي أكاديمية فاطمة بنت مبارك الرياضي للأولمبياد الخاص الإماراتي»، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، والأولمبياد الخاص الإماراتي، وبإشراف اتحادي الإمارات لكرة السلة والبولينج.

وأكدت الأكاديمية أن تنظيم الحدث يأتي في إطار دعم وتمكين أصحاب الهمم، وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الرياضية، وترسيخ مفاهيم الدمج المجتمعي من خلال الرياضة، بما يوفر بيئة رياضية متكاملة تتيح لهم فرص المشاركة، والتنافس وإبراز قدراتهم ومواهبهم.

وأضافت أن المبادرة تندرج ضمن جهودها في إطلاق فعاليات تجمع بين البعد الرياضي والرسالة المجتمعية، وتسهم في توسيع قاعدة المشاركة، وتعزيز حضور أصحاب الهمم في المشهد الرياضي، بما يرسخ مفهوم الرياضة الشاملة، ويتماشى مع مستهدفات «عام الأسرة».

وتشهد المنافسات مشاركة لاعبات الأولمبياد الخاص الإماراتي في رياضتي البولينج وكرة السلة الثلاثية، بما يسهم في تنمية مهاراتهن الفنية والبدنية، وتعزيز العمل الجماعي والتواصل، وتشجيعهن على مواصلة المشاركة في مختلف البطولات والأنشطة الرياضية.

وقالت الدكتورة أمنيات الهاجري، نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، إن الحدث يجسد رؤية الأكاديمية في توظيف الرياضة أداة للتمكين والدمج المجتمعي، من خلال توفير منصات رياضية نوعية تتيح لأصحاب الهمم إبراز قدراتهم ومواهبهم في بيئة إيجابية ومحفزة.

وأضافت أن تنظيم التحدي يعكس أهمية تكامل الجهود والشراكات في دعم أصحاب الهمم، وتوسيع فرص مشاركتهم الرياضية، بما يسهم في تعزيز الدمج المجتمعي.