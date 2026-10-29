مبادرة «انطلق مع الشرطة» الجولة الثانية 14 نوفمبر

أعلنت اللجنة المُنظمة لمبادرة «انطلق مع الشرطة»،«Ride With Police»، عن انطلاق الجولة الثانية من النسخة الثانية للمبادرة بتاريخ الـ14 من شهر نوفمبر المُقبل 2026، تزامناً مع فعاليات تحدي دبي للياقة «30×30» في نسخته العاشرة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة في مبنى الدراجين بنادي ضباط شرطة دبي بمنطقة الجداف، بحضور أعضائها، المُتمثلين في النقيب يوسف ميرزا الحمادي، مدير فريق الدراجات في شرطة دبي، والنقيب سعيد عبد الله المري عضو لجنة فريق شرطة دبي للدراجات، وعيسى محمد شريف المرزوقي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، والملازم أول عبد العزيز الحمادي، وعدد من الضباط والإعلاميين والرعاة والشركاء.

وأكدت اللجنة أن الجولة الثانية من مبادرة «انطلق مع الشرطة» تأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته الجولة الأولى التي نظمتها يوم السبت الماضي، 24 أكتوبر، مُضيفةً أن تنظيم الجولة الثانية يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على دعم المبادرات الرياضية لتعزيز جودة الحياة، وترسيخ مفهوم الرياضة كأسلوب حياة، بما ينعكس إيجاباً على صحة أفراد المجتمع وأمنه وسعادته.

وتابعت أن مبادرة «انطلق مع الشرطة» تُعتبر من المبادرات المهمة التي تساهم في تعزيز مكانة إمارة دبي كوجهة عالمية للرياضة والسياحة، وتواكب «خطة دبي الرياضية 2033» التي أطلقها مجلس دبي الرياضي لزيادة عدد ممارسي الرياضة في الإمارة إلى ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 2.6 مليون ممارس دائم للرياضة بحلول عام 2033.

وخلال المؤتمر الصحافي، أعلنت اللجنة عن نتائج الجولة الأولى لمبادرة «انطلق مع الشرطة»، مبينةً أن المُسجلين في المبادرة بلغ 1262 مُسجلاً بينهم 837 دراجاً و425 مُرافقاً، توزعوا على 35 فريقاً، وأن جنسياتهم توزعت بنسبة 33.7% من الجنسية الآسيوية، و25.7% من الجنسية العربية، و4% من الأوروبية والأمريكية، و1.2% من الأفريقية، فيما كان منهم ما نسبته 73% من الذكور، و27% من الإناث.

ولفتت اللجنة إلى أن الجولة الأولى تضمنت 4 فئات عمرية، من «18 إلى 25 عاماً»، ومن «25 إلى 35 عاماً»، ومن «35 إلى 45 عاماً»، وأخيراً من «46 إلى 55 عاماً»، موضحةً أن متوسط أعمار المشاركين بلغ 36.5 سنة.

وأكدت اللجنة أن الجولة الأولى شهدت متابعة عالمية على مواقع التواصل، حيث وصل عدد مشاهداتها إلى 3 ملايين مشاهدة، فيما بلغت نسبة الانطباع الإيجابي عن المبادرة 86.9%، بينما بلغ عدد قراء المحتوى الخاص بها على مواقع التواصل 236 ألف قارئ، وبلغ عدد المُتفاعلين مع المحتوى 12 ألفاً و834 مُتفاعل بينهم 3306 تفاعلوا في يوم تنفيذ المبادرة، و4705 في الـ 20 من أكتوبر يوم التسجيل للمشاركة في المبادرة.

وبينت اللجنة أن نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته عبر حساب فريق شرطة دبي على موقع «إنستغرام» حول نسبة الرضا عن فعاليات الجولة الأولى أظهرت أن نسبة رضا المشاركين بلغت 97.4%.

يذكر أن مبادرة «انطلق مع الشرطة» تستهدف هواة رياضة الدراجات الهوائية ومحترفيها من الرجال والنساء، وتوفر لهم فرصة للمشاركة في أجواء رياضية تجمع بين النشاط البدني وروح الفريق والتفاعل المجتمعي، ضمن مسار منظم وآمن يراعي مختلف مستويات المشاركين.

كما تتضمن مشاركة نخبة من دراجي فريق شرطة دبي إلى جانب أفراد المجتمع، بما يتيح للمشاركين فرصة التفاعل المباشر معهم والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الرياضية، في أجواء تعزز التقارب والتواصل، وترسخ مفهوم الرياضة بوصفها جسراً يجمع الشرطة بالمجتمع.

وتُعتبر المبادرة من ضمن «فعاليات الدراجات الهوائية» التي أطلقتها شرطة دبي لهذا الموسم 2026، والتي تتضمن 14 سباقاً تمتد على مدار 8 أشهر، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية ومجلس دبي الرياضي.

الجدير ذكره أن مبادرة "انطلق مع الشرطة" تستهدف هواة رياضة الدراجات الهوائية ومحترفيها من الرجال والنساء، وتوفر لهم فرصة للمشاركة في أجواء رياضية تجمع بين النشاط البدني وروح الفريق والتفاعل المجتمعي، ضمن مسار منظم وآمن يراعي مختلف مستويات المشاركين.

كما تتضمن مشاركة نخبة من دراجي فريق شرطة دبي إلى جانب أفراد المجتمع، بما يتيح للمشاركين فرصة التفاعل المباشر معهم والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الرياضية، في أجواء تعزز التقارب والتواصل، وترسخ مفهوم الرياضة بوصفها جسراً يجمع الشرطة بالمجتمع.

وتُعتبر المبادرة من ضمن "فعاليات الدراجات الهوائية" التي أطلقتها شرطة دبي لهذا الموسم 2026، والتي تتضمن 14 سباقاً تمتد على مدار 8 أشهر، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية ومجلس دبي الرياضي.