الوحدة يتعاقد مع المدرب ميلانيتش

أبوظبي - أحمد عيسى

تعاقدت شركة كرة القدم بنادي الوحدة مع المدرب السلوفيني داركو ميلانيتش لقيادة «العنابي» حتى نهاية الموسم الكروي الحالي، خلفاً للنرويجي روني ديلا الذي تمت إقالته من منصبه عقب نهاية الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين الذي يحتل فيه الفريق المركز الرابع برصيد 18 نقطة.

وسبق أن أشرف ميلانيتش على تدريب بني ياس طوال مشوار الموسم الماضي، وحقق معه المركز العاشر في ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، واتخذت الإدارة عقب نهاية الموسم حينها قراراً برحيله وعدم تجديد التعاقد معه.

ورحب مجلس إدارة نادي الوحدة بالمدرب الجديد وتمنى له التوفيق في مهمته مع «العنابي» وقيادته لأفضل النتائج، فيما عبر داركو ميلانيتش عن شكره وتقديره لإدارة النادي، وثمن الخطوات الاحترافية في إتمام إجراءات التعاقد معه، ذاكراً أنه سعيد بتدريب فريق الوحدة، الذي يمتلك، وحسب قوله، قاعدة جماهيرية كبيرة، متمنياً التوفيق في مهمته وتحقيق تطلعات الجماهير.