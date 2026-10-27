باتريك شتيفلن لاعب فريق شرطة دبي يتوج ببطولة العالم للإطفاء والإنقاذ

تُوّج باتريك شتيفلن، لاعب فريق شرطة دبي للإنقاذ ، بلقب بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الولايات المتحدة الأمريكية، وثمن باتريك شتيفلن ، دعم القيادة العامة لشرطة دبي لخوضه منافسات البطولة التي تعتبر من أبرز المنافسات الدولية المتخصصة في اختبار كفاءة رجال الإطفاء والإنقاذ، إذ تجمع نخبة من المتنافسين من مختلف دول العالم في تحديات تحاكي المهام الميدانية التي تتطلب القوة البدنية والسرعة والتحمل والدقة.

تتضمن منافسات البطولة اجتياز مسارات للعوائق، وصعود الأبراج، وسحب خراطيم الإطفاء، وتنفيذ مهام إنقاذ تحاكي الواقع العملي، وسط منافسة تُحسم نتائجها وفقاً للأداء والزمن. فيما تُجسد البطولة مستوى الجاهزية والمهارات المهنية والقدرة على العمل تحت الضغط و تتيح للمشاركين فرصة التنافس وتبادل الخبرات على المستوى الدولي.

ويعكس هذا التتويج المستوى المتقدم الذي وصل إليه فريق شرطة دبي، وما يتمتعون به من كفاءة بدنية عالية وجاهزية متميزة وروح تنافسية، إلى جانب العزيمة والإصرار على تحقيق الريادة واعتلاء منصات التتويج في المحافل الدولية.