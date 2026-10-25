نادي مليحة ينظم بطولة الناشئين للشطرنج الخاطف بمشاركة 46 لاعباً من أربعة أندية

نظّم نادي مليحة الرياضي بطولة مليحة للناشئين للشطرنج الخاطف 2026، بمشاركة 46 لاعباً يمثلون أربعة أندية، هي مليحة والبطائح والذيد وخورفكان، وذلك بمبنى إدارة النادي، في إطار جهوده الرامية إلى تطوير الألعاب الفردية، واكتشاف المواهب الرياضية الناشئة، وتعزيز المنافسة بين الأندية.

وشهدت البطولة منافسات متميزة بين اللاعبين المشاركين من مختلف الفئات العمرية تحت 18 عاماً، حيث أُقيمت وفق النظام السويسري للشطرنج الخاطف من ست جولات، بزمن خمس دقائق لكل لاعب، مع إضافة ثلاث ثوانٍ لكل نقلة، وسط أجواء تنافسية عكست المستوى الفني للاعبين ومدى اهتمام الأندية بتطوير رياضة الشطرنج.

وأسفرت نتائج البطولة عن تحقيق نادي مليحة المركز الأول على مستوى اللاعبين المقيمين، والمركز الثاني على مستوى اللاعبين المواطنين، فيما حصد نادي خورفكان المركز الأول على مستوى اللاعبين المواطنين، في منافسات شهدت تقارباً في المستويات الفنية وأداءً متميزاً من اللاعبين المشاركين.

وتضمّن ختام البطولة تتويج الفائزين وتوزيع ثلاث ميداليات للمراكز الأولى المخصصة لكل نادٍ، إلى جانب تقديم أربع جوائز مالية تشجيعية للاعبي نادي مليحة في الفئات العمرية تحت 8 و10 و12 و14 سنة، تقديراً لأدائهم وتحفيزاً لهم على مواصلة تطوير مهاراتهم وقدراتهم الفنية.

وتأتي البطولة ضمن البرامج والأنشطة الرياضية التي ينظمها نادي مليحة الثقافي الرياضي، بهدف توسيع قاعدة ممارسة الشطرنج بين الناشئين، وإتاحة الفرصة أمام اللاعبين لاكتساب الخبرات التنافسية، وتنمية مهارات التفكير الاستراتيجي والتركيز وسرعة اتخاذ القرار، إلى جانب تعزيز التواصل الرياضي والتعاون بين الأندية المشاركة.

وفي ختام البطولة، أشاد حمد تميم الكتبي، عضو مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي رئيس لجنة الألعاب الفردية، بالمستوى الفني والتنظيمي للبطولة، وبالمشاركة الإيجابية للأندية الأربعة، مؤكداً أن تنظيم هذه المنافسات يعكس حرص النادي على دعم الألعاب الفردية وتوفير بيئة رياضية محفزة لاكتشاف المواهب الواعدة وتنمية قدراتها.

وقال الكتبي: «إن تنظيم بطولة مليحة للناشئين للشطرنج الخاطف يأتي امتداداً لجهود النادي في تطوير الألعاب الفردية، وإتاحة المزيد من الفرص أمام اللاعبين الناشئين لخوض المنافسات واكتساب الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بمستوياتهم الفنية وإعدادهم للمشاركات المقبلة».

وأضاف الكتبي، أن النتائج التي حققها لاعبو نادي مليحة خلال البطولة تعكس اهتمام النادي بتأهيل اللاعبين وتطوير قدراتهم، مشيداً بجهود الأجهزة الفنية والإدارية في إعدادهم ومتابعتهم.

وثمّن الكتبي الدعم المتواصل الذي يقدمه مجلس الشارقة الرياضي للأندية والأنشطة الرياضية، ودوره في تعزيز مسيرة تطوير الألعاب الفردية ورعاية المواهب الناشئة، موجهاً الشكر إلى أندية البطائح والذيد وخورفكان على مشاركتها، وإلى اللجنة المنظمة والأجهزة الفنية والإدارية على جهودها في إنجاح البطولة، مؤكداً مواصلة نادي مليحة تنظيم البطولات التي تسهم في نشر ثقافة ممارسة الشطرنج وتعزيز حضورها بين الأجيال الناشئة.