«كهرباء دبي» تتعاون مع «الإمارات دبي الوطني» لتعزيز كفاءة العمليات المالية

دبي - البيان

وقّعت هيئة كهرباء ومياه دبي مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني للتعاون في تطبيق نظام «رقم الحساب الافتراضي» (Virtual Account IBAN)، بما يدعم كفاءة إدارة المدفوعات وعمليات المطابقة والتسوية المالية، ويسرّع التحول الرقمي للعمليات المالية في الهيئة.

وبحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وقع مذكرة التفاهم كل من محمد سالم المانع، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع خدمات الفواتير في هيئة كهرباء ومياه دبي، وأحمد القاسم، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأعمال في بنك الإمارات دبي الوطني، وذلك خلال فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2026)، الذي تنظمه الهيئة من 20 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نحرص على توظيف أحدث الحلول الرقمية والابتكارات المالية لتطوير عملياتنا وترسيخ أعلى معايير الكفاءة والحوكمة والشفافية. ويأتي تعاوننا مع بنك الإمارات دبي الوطني لتطبيق نظام رقم الحساب الافتراضي في إطار جهودنا المستمرة لبناء منظومة مالية أكثر ذكاءً ومرونة وتكاملاً. وسيسهم الحل في تحسين دقة إدارة المدفوعات ورفع كفاءة عمليات المطابقة والتسوية المالية، وتوفير رؤية أوضح للتدفقات المالية، بما يعزز الرقابة ويدعم اتخاذ القرار. ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى تسريع التحول الرقمي للعمليات المالية وتعزيز التميز التشغيلي بما يواكب تطلعات الهيئة المستقبلية».

بموجب مذكرة التفاهم، سيتم تخصيص أرقام حسابات افتراضية مرتبطة بالحساب المصرفي الرئيسي للهيئة وإسنادها إلى المتعاملين أو الجهات أو قنوات الدفع المختلفة، بما يعزز دقة تحديد المدفوعات وتخصيصها. كما سيتكامل الحل مع نظام «إس إيه بي» وقنوات الدفع المعتمدة لدى الهيئة، لدعم أتمتة عمليات تحديد المدفوعات وتخصيصها ومطابقتها، والحد من التدخل اليدوي، ورفع الكفاءة التشغيلية. وسيسهم الحل في رفع كفاءة العمليات المالية وتعزيز الرقابة التشغيلية والمتابعة وإعداد التقارير والتدقيق ضمن خدمات الفوترة، إضافة إلى الحد من الجهود والوقت اللازمين لعمليات المطابقة اليدوية ومتابعة المدفوعات.