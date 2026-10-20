«الإمارات للدراجات» ينهي موسم 2026 في صدارة التصنيف العالمي بـ78 انتصاراً



حافظ فريق الإمارات - إكس آر جي للدراجات الهوائية على صدارة التصنيف العالمي للاتحاد الدولي للدراجات للموسم الرابع على التوالي، بعدما اختتم موسم 2026 برصيد 78 انتصاراً و82 صعوداً إضافياً إلى منصات التتويج، ليواصل حضوره بين أبرز فرق الدراجات الاحترافية في العالم.



ووفقاً لبيان صادر عن الفريق، حقق 19 دراجاً انتصارات خلال الموسم، بما يعكس تنوع مصادر القوة في تشكيلته وقدرته على المنافسة في مختلف السباقات، امتداداً للنتائج التي حققها خلال الأعوام 2023 و2024 و2025.



وتصدر السلوفيني تادي بوجاتشار قائمة إنجازات الفريق، بعدما أنهى الموسم في صدارة التصنيف الفردي العالمي للاتحاد الدولي للدراجات، محققاً 22 انتصاراً، بينها ثلاثة ألقاب في سباقات «المونومنت» الكبرى، كما عادل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بطواف فرنسا، معززاً مكانته بين أبرز دراجي العالم.



كما قدم المكسيكي إسحاق ديل تورو موسماً مميزاً، أحرز خلاله لقب طواف الإمارات، إلى جانب الفوز بسباقات مراحل بارزة، منها تيرينو-أدرياتيكو وطواف أوفيرني-رون-ألب، وحل على منصة التتويج في الترتيب العام لطواف فرنسا، ونال القميص الأبيض المخصص لأفضل دراج شاب.



وتوج الأمريكي براندون ماكنولتي بلقب بطولة العالم للدراجات على الطريق في مونتريال، ليحتفظ الفريق بقميص بطل العالم للموسم الثالث على التوالي، بعد فوز بوجاتشار باللقب في عامي 2024 و2025.



وقال ماورو جيانيتي، مدير الفريق والرئيس التنفيذي، إن إنهاء الموسم في صدارة التصنيف العالمي للعام الرابع على التوالي يمثل إنجازاً استثنائياً يجسد جهود الدراجين وطاقم العمل والشركاء، مؤكداً أن قوة الفريق وتكامل عناصره أسهما بصورة أساسية في تحقيق هذه النتائج.



وعلى صعيد المبادرات المجتمعية، واصلت أكاديمية إكس آر جي لركوب الدراجات، المدعومة من الفريق، استقطاب المواهب الناشئة، إذ شارك أكثر من 2000 طفل في أنشطتها خلال موسم 2025-2026، بما أسهم في اكتشاف مواهب جديدة وتطوير المهارات الأساسية وتعزيز الثقة بالنفس وترسيخ أنماط الحياة النشطة.



وتستعد الأكاديمية لإطلاق موسمها الجديد 2026-2027 خلال مهرجان فريق الإمارات - إكس آر جي السنوي للدراجات، المقرر إقامته في 31 أكتوبر الجاري، بمشاركة دراجي الفريق والجماهير والعائلات وأفراد مجتمع الدراجات.