«ويتيكس» يحقق طموحات العالم للاستدامة والطاقة

تركز الدورة الـ 28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026» في دبي من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري على توظيف الابتكار وأحدث التقنيات والحلول والممارسات العالمية، ومنها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الذكية، وتحفيز العمل المناخي وتحقيق طموحات العالم في قطاع الاستدامة والطاقة، كما تستعرض أحدث الابتكارات الذكية والاحتياجات المتطورة للقطاع.

الرعاة الإعلاميون

وأكد محمد سليمان الملا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام، أن معرض «ويتيكس» يسهم في تحويل طموحات الاستدامة إلى خطوات عملية، من خلال جمع الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال والمبتكرين تحت مظلة واحدة، وتكمن أهميته في ما يتيحه من فرص لبناء الشراكات وتطوير حلول عملية، تدعم جهود الاستدامة.

وبصفتها أحد الرعاة الإعلاميين الاستراتيجيين، ستوظف مؤسسة دبي للإعلام منصاتها، لتعزيز فهم الجمهور لقضايا المياه والطاقة والبيئة في دولة الإمارات والعالم، وتسليط الضوء على أهميتها، بما يعكس دور الإعلام شريكاً فاعلاً في هذه المسيرة، من خلال نقل المعرفة والخبرات، ومنح المبادرات الواعدة حضوراً أوسع، والمساهمة في ترسيخ مكانة دبي ملتقى عالمياً للجهود والأفكار الداعمة للتقدم في مجالات المياه والطاقة والبيئة».

وقال محمد برهان، الرئيس التنفيذي لقناة «سي إن بي سي عربية»: «أصبح معرض «ويتيكس» خير ملتقى لقطاعات الطاقة والمياه والبيئة، يجمع الأفراد والمؤسسات، الذين يسهمون في بناء هذه الصناعات وتحديد مسارها، ومع انطلاق النسخة الـ 28 للمعرض يسعدنا الإعلان عن مواصلة شراكتنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي والاضطلاع بدور أحد الرعاة الاستراتيجيين الإعلاميين.

ونحن في «سي إن بي سي عربية» نتطلع إلى تغطية فعاليات المعرض، لتصبح أقرب إلى مشاهدينا، مسلطين الضوء على التطورات والاستثمارات والمؤسسات التي تُساعد على بناء مستقبل هذه القطاعات ورسم معالمها».

وقال علي الحمادي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة «آي إم آي»: «تؤدي الابتكارات والتقنيات المتقدمة دوراً متزايداً في صياغة الحلول للتحديات المرتبطة بالطاقة والمياه والاستدامة، ويشكل معرض «ويتيكس» منصة عالمية مهمة، تجمع الخبرات والأفكار والحلول العملية في هذه المجالات.

وبصفتنا أحد الرعاة الإعلاميين الاستراتيجيين لمعرض «ويتيكس» 2026 نفخر في «آي إم آي» بدعم تبادل المعرفة، والمساهمة من خلال علاماتنا ومنصاتنا الإعلامية في تقريب الجمهور من الأفكار والابتكارات والتطورات التي تسهم في رسم ملامح مستقبل أكثر استدامة».

الرعاة الذهبيون

وقال صالح سي بي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة «أسا AASA»: «يُعد معرض «ويتيكس» منصة رائدة للابتكار في مجالات الطاقة والمياه والاستدامة، وتفخر مجموعة «آسا» بمشاركتها في المعرض على مدار 17 عاماً.

وقد وفر لنا «ويتيكس»، على مر السنين، منصة قيمة للتواصل مع أبرز الجهات الفاعلة في القطاع،واستعراض قدراتنا في مجال البنية التحتية المستدامة.

وبصفتنا شريكاً موثوقاً لهيئة كهرباء ومياه دبي على مدار 20 عاماً اكتسبت مجموعة «آسا» خبرة واسعة في تطوير وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية في مختلف أنحاء دولة الإمارات، بما في ذلك مشاريع كابلات نقل الطاقة تحت الأرض، وإنشاء المحطات الفرعية، وغيرها من مشاريع البنية التحتية الكبرى».

وقال عمر العقيلي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة «دبي للهندسة»: «تعد «دبي للهندسة» مقاولاً متخصصاً في أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات (EPC)، وتتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط عموماً.

ونفخر بعلاقتنا الممتدة مع هيئة كهرباء ومياه دبي ومعرض «ويتيكس». ويُعد «ويتيكس» إحدى أبرز المنصات الإقليمية لقطاعات المياه والطاقة والاستدامة، ويوفر فرصة مهمة لاستعراض قدراتنا، وتعزيز شراكاتنا الاستراتيجية، واستكشاف فرص أعمال جديدة، كما تعكس مشاركتنا التزامنا بدعم رؤية دولة الإمارات لتطوير بنية تحتية مستدامة ومرنة».

وقال أحمد عبدالله، المدير الإقليمي لشركة لوسي إلكتريك: «تمثل دولة الإمارات، ودبي بشكل خاص، سوقاً استراتيجياً مهماً لشركة لوسي إلكتريك.

ومن خلال منشآتنا التصنيعية في جبل علي ومنظومتنا الراسخة التي تتضمن فرقاً تجارية وفرق دعم بنينا على مدى سنوات طويلة علاقات قوية في دولة الإمارات، بما في ذلك مع عميلنا الرئيسي هيئة كهرباء ومياه دبي.

ويمثل معرض «ويتيكس» فرصة مهمة للقاء عملائنا وشركائنا، واستعراض أحدث حلولنا، والمشاركة في حوارات حول الاحتياجات المتطورة لقطاع الطاقة، ومع توجه المنطقة نحو توفير كهرباء أكثر أماناً وموثوقية واستدامة، نواصل التزامنا بدعم عملائنا والمساهمة في تطوير البنية التحتية لشبكات الطاقة في المنطقة».

وقال أليكس يانغ، نائب رئيس المبيعات، قطاع الطاقة، الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الأعمال المؤسسية في هواوي: «لتحقيق تحول رقمي مستدام ومواجهة التحديات المتزايدة، التي تواجه أنظمة الطاقة الحديثة، يتطلب الأمر تضافر الجهود وبناء شراكات قوية مدعومة بالتقنيات الرقمية والذكية.

هذه التقنيات توفر لنا الأدوات اللازمة للابتكار والتعاون لبناء قدرات منهجية، وتأسيس نظام ايكولوجي حيوي يدعم التحول نحو مستقبل طاقة أكثر كفاءة واستدامة. تمثل حلول التوزيع الذكية «IDS» مثالاً عملياً على كيفية تطبيق هذه المبادئ لتعزيز كفاءة الطاقة الكهربائية، وتلبية الاحتياجات المتزايد».

مستقبل مستدام

وقال وليد يحيى، المدير العام لمنطقة جنوب الخليج في شركة دِل تكنولوجيز: «لقد رسمت دولة الإمارات مساراً واضحاً وطموحاً نحو مستقبل مستدام تقوده الرقمنة، وتُعد التكنولوجيا عنصراً أساسياً في تحويل هذه الرؤية إلى نتائج ملموسة.

في دِل تكنولوجيز نؤمن بأن الاستدامة والتقدم التكنولوجي يسيران جنباً إلى جنب. وبالنسبة للمؤسسات تفتح تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات والبنية التحتية الحديثة آفاقاً جديدة لتحسين الكفاءة، وتعزيز المرونة، وتشغيل عمليات أكثر استدامة.

ومن خلال خوادم موفرة للطاقة، وحلول تخزين تساعد على إدارة النمو المتسارع للبيانات على نطاق واسع، وحلول ذكاء اصطناعي تمكن الفرق من التنبؤ بالطلب واستباق احتياجات الصيانة، فإننا نساعد المؤسسات على إنجاز المزيد باستخدام طاقة أقل، وبناء أساس أقوى للنمو».

وقال براكاش ديساي، مدير التسويق وإدارة المشاريع في شركة نيرمال للتحكم الصناعي المحدودة: «نتقدم بالشكر إلى معرض «ويتيكس» لإتاحة الفرصة لنا للمشاركة في هذا الحدث، وأن نكون أحد الرعاة الذهبيين.

وبخبرة تمتد لأكثر من خمسة عقود في مجال التصميم والهندسة وتصنيع حلول التحكم في الضغط والسلامة، طورت شركة نيرمال مجموعة متكاملة من الحلول تشمل منظمات الضغط، وصمامات الأمان وتخفيف الضغط، وأنظمة تغطية الخزانات، وحلول تكييف الغاز وخفض الضغط وقياسه للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والطاقة الخضراء».

وقال جوردي أوليفا، المدير العام لشركة مايتل للمرافق والمنشآت الصناعية- فرع دبي: «تلتزم مايتل التزاماً راسخاً ببناء مستقبل مستدام، مدعوماً بأكثر من 25 عاماً من الخبرة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية للطاقة حول العالم. نحن متخصصون في خدمات الهندسة والتوريد والإنشاء والتشغيل والصيانة للبنية التحتية الحيوية للطاقة، بما في ذلك المحطات الكهربائية الفرعية ذات الجهد العالي، وخطوط نقل الطاقة، ومشاريع الطاقة المتجددة.

ومن خلال حضورنا العالمي في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ والأمريكتين نقدم حلولاً موثوقة ومصممة وفقاً لاحتياجات عملائنا، بما يدعم تطوير شبكات طاقة أكثر مرونة واعتمادية.

وانطلاقاً من هذه القيم نفخر برعايتنا ومشاركتنا في معرض «ويتيكس» هذا العام، بما يعزز التزامنا المشترك برفع الوعي بالاستدامة، والمساهمة في بناء بيئة عالمية أكثر صحة واستدامة».

وقال أشيش بانداري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ثيرماكس: «يسرنا المشاركة في «ويتيكس» 2026، المنصة الرائدة التي تجمع أبرز المبتكرين العالميين في مجالات الطاقة والمياه والاستدامة.

وبصفتنا شريكاً موثوقاً في مسيرة التحول في قطاع الطاقة نلتزم بمساعدة مختلف القطاعات على تحقيق أهدافها في إزالة الكربون، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد من خلال حلول متكاملة في مجالات الطاقة النظيفة، والهواء النظيف، والمياه النظيفة، والكيماويات الخضراء.

وسنستعرض خلال المعرض مجموعتنا الشاملة من التقنيات المستدامة، مع التركيز بشكل خاص على حلول معالجة المياه ومياه الصرف الصحي، وتحلية المياه، وإعادة استخدام المياه».

وقال داني توما، الرئيس العالمي المشارك لقطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والصفقات، ورئيس قطاع تحول الطاقة في بي دبليو سي الشرق الأوسط:

«يشهد تحول الطاقة مرحلة التنفيذ الفعلي، في ظل مجموعة من الفرص والتحديات التي يتعين التعامل معها. ويوفر معرض «ويتيكس» منصة مهمة، تجمع الحكومات والمستثمرين والمطورين ورواد التكنولوجيا لتبادل الخبرات، ومناقشة التحديات، ودفع عجلة الحلول العملية في قطاعات الذكاء الاصطناعي والطاقة والمياه».

وقال راهول باتيا، نائب الرئيس - المبيعات والتسويق، مجموعة شركات ألوكور: «تفتخر شركة «ألوكور» بالمشاركة مجدداً في معرض «ويتيكس» 2026 بصفتها أحد الرعاة الذهبيين.

وذلك تأكيداً على شراكتها مع هيئة كهرباء ومياه دبي، التي بُنيت على مدى سنوات طويلة من تقديم مشاريع البنية التحتية الحيوية للمياه والطاقة، وبصفتها متعهداً متكاملاً للمشاريع أصبحت «ألوكور» شريكاً موثوقاً لتنفيذ بعض من أهم الأصول الاستراتيجية في المنطقة. ويعد معرض «ويتيكس» إحدى أهم المنصات العالمية الرائدة لقطاعي المياه والطاقة، حيث يجمع المبتكرين وصناع السياسات وقادة القطاع من مختلف أنحاء العالم».

وقال جاسم الحمد، المدير الإقليمي الأول لشركة شوايتزر انجنيرنج لابوراتوريز في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا:

«نفخر بالمشاركة مجدداً في معرض «ويتيكس» 2026 بصفتنا أحد الرعاة الذهبيين، بما يعزز شراكتنا الراسخة والممتدة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، ويؤكد التزامنا بدعم رؤية دولة الإمارات نحو مستقبل أكثر ذكاء واستدامة في قطاع الطاقة.

ونتطلع إلى استعراض أحدث ابتكاراتنا في مجال حماية أنظمة الطاقة والأتمتة والأمن السيبراني، مع تركيز خاص على تمكين الدمج الموثوق لمصادر الطاقة المتجددة، ومواكبة التطورات المتسارعة في شبكات الطاقة».

وقالت أمال الشاذلي، رئيسة شنايدر إلكتريك في منطقة الخليج: «يرسم طموح دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 الملامح المستقبلية لمشهد الطاقة وتوليدها وإدارتها واستخداماتها في الدولة، وفي هذا الإطار يشكل معرض «ويتيكس» منصة جامعة للتقنيات والخبرات والشراكات الداعمة لتحويل هذا الطموح الوطني إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس.

بدورها تواصل «شنايدر إلكتريك»، ومن موقعها شريكاً عالمياً في مجال تكنولوجيا الطاقة، تمكين ودعم التحول في قطاع الطاقة والانتقال للكهرباء والأتمتة والذكاء الرقمي، ما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية للعمليات، ويعزز مقومات مرونة الطاقة، ويدعم بناء اقتصادات أكثر كفاءة واستدامة».

وقال إيغور بالامارتشوك، مدير شركة روساتوم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تعكس مشاركة «روساتوم» في معرض ويتيكس التزام الشركة ببناء شراكات تكنولوجية عملية وطويلة الأمد مع الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط عموماً.

واستناداً إلى خبرة تمتد 80 عاماً في قطاع الطاقة النووية، ومحفظة واسعة من المشاريع الدولية تغطي أكثر من 60 سوقاً حول العالم، تقدم «روساتوم» حلولاً تساعد الشركات على التعامل مع التحديات المعاصرة، وفي مقدمتها أمن الطاقة، وإزالة الكربون، والتنمية الصناعية، والتحول التكنولوجي».

وقال سانجاي جوينكا، الرئيس التنفيذي ومدير شركة باور بلس كابل المحدودة: «تسعدنا المشاركة في ويتيكس 2026، الذي يُعد أحد أكبر المعارض العالمية المتخصصة، وأبرز المنصات الإقليمية في مجالات الطاقة والمياه والاستدامة.

وتمثل هذه المشاركة فرصة متميزة لشركتنا لعرض مجموعتنا المتكاملة من كابلات الطاقة والكابلات الكهربائية عالية الجودة، وحلولنا المبتكرة، وإمكاناتنا التصنيعية أمام نخبة من المتخصصين في القطاع، والاستشاريين في المشاريع، والمقاولين، والموزعين، وصناع القرار الرئيسيين من مختلف أنحاء المنطقة وخارجها.

وتعكس مشاركتنا التزامنا المستمر بدعم قطاع الطاقة والبنية التحتية المتنامي في دولة الإمارات من خلال توفير حلول كابلات موثوقة وآمنة وعالية الأداء».

وقال ريتشارد هيل، المدير العام للمبيعات في شركة «توريشيما لحلول الخدمات»: «يسعدنا في توريشيما لحلول الخدمات أن نجدد دعمنا لمعرض «ويتيكس» بصفتنا أحد الرعاة الذهبيين، بما يعكس التزامنا المتواصل بدعم قطاعي المياه والطاقة في دولة الإمارات.

وتستند علاقتنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي إلى التعاون والخبرة الفنية والرؤية المشتركة، لضمان كفاءة وموثوقية تشغيل المضخات. ومع استمرار تطور القطاع نواصل التركيز على توفير خدمات ما بعد البيع سريعة الاستجابة، والحلول المبتكرة، وأعلى معايير الخدمة، بما يساعد متعاملينا على تحقيق أهدافهم التشغيلية وأهداف الاستدامة».

وقال ريفاي كالاي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة «آفاق القابضة»: «منذ تأسيس شركة «آفاق الخليج» في أبوظبي عام 1996 نجحنا في بناء اسم موثوق في قطاع مرافق الطاقة، وتوسعت أعمالنا اليوم لتشمل ست دول. وعلى مدى ثلاثة عقود أسهم التزامنا الراسخ بالجودة والامتثال وهندسة الحلول في ترسيخ مكانتنا بوصفنا مزوداً متكاملاً لعدد من أبرز مرافق الطاقة في دولة الإمارات وخارجها.

وتعكس مشاركتنا في معرض «ويتيكس» وتعاوننا المستمر مع هيئة كهرباء ومياه دبي التزامنا بدعم رؤية دولة الإمارات في الاستدامة والابتكار، من خلال تقديم حلول، تسهم في تحقيق الأولويات الوطنية».

وقال إيلي أبو سمعان، المدير العام لشركة «إنغرام مايكرو الخليج»: «يُعد معرض «ويتيكس» منصة استراتيجية مهمة بالنسبة لنا للتواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة في مختلف أنحاء الخليج. وقد عززت مشاركتنا المشتركة مع شركة «سيسكو» على مدار السنوات الماضية حضورنا في السوق.

وفتحت أمامنا آفاقاً جديدة للتعاون مع الشركات والجهات المتخصصة في تكامل الأنظمة في قطاع الطاقة. وهذا العام نتطلع إلى عرض أحدث حلول الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء والبنية التحتية، التي تمكن شركاءنا من دفع عجلة الاستدامة والتحول الرقمي».

وقال إدواردو غاريبوتي، المدير الإداري لتطوير الاستراتيجيات في شركة تريليوم للمضخات، إيطاليا: «تفخر «تريليوم فلو تكنولوجيز» بالمشاركة مجدداً في معرض ويتيكس، الذي يشكل منصة رئيسية للتواصل مع المتعاملين والشركاء في قطاعي المياه والطاقة. ومن خلال محفظتنا من العلامات التجارية الموثوقة، بما في ذلك «تيرموميكانيكا بومبي» و«غابيونيـتا بامبس»، نوفر حلول مضخات هندسية متطورة، تدعم تحقيق أهداف الكفاءة والموثوقية والاستدامة.

وتتيح لنا خبراتنا المتكاملة في تصنيع المعدات الأصلية وخدمات ما بعد البيع توفير دعم شامل طوال دورة حياة المضخات، بدءاً من التصميم والتصنيع، ووصولاً إلى التركيب والصيانة والتحديث، وإعادة ضبط معدلات التشغيل، بما يساعد المتعاملين على تحقيق أقصى استفادة من أداء أصولهم، وإطالة عمر المعدات، وتعزيز المرونة التشغيلية».

وقال جيثين براكاش، مدير المشاريع في شركة «جاما سكيورتي سيستمز»: «يواصل معرض ويتيكس ترسيخ مكانته حدثاً رائداً في مجالات الابتكار والاستدامة والتقدم التكنولوجي على مستوى المنطقة.

ويشرفنا في جاما أن نشارك مجدداً في هذه المنصة، حيث نقدم تقنيات مبتكرة تعزز الأمن والمرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال، ونتطلع إلى التواصل مع قادة القطاع وممثلي الجهات الحكومية وشركاء التكنولوجيا لاستكشاف مستقبل البيئات الذكية والآمنة».

وقال المهندس طارق بن محمد الطحيني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الكهربائية: «تفخر شركة الصناعات الكهربائية بدعم معرض «ويتيكس» 2026 بصفتها أحد الرعاة الذهبيين، فعلى مدى أكثر من أربعة عقود تورد شركة المحولات السعودية المحدودة، إحدى شركاتنا التابعة، المحولات لهيئة كهرباء ومياه دبي، ونعتز بالثقة التي أولتها لنا الهيئة في كل مرحلة من مراحل نمو دبي.

وإلى جانب شركة واحة العربية السعودية للإمدادات الكهربائية «وسكوسا» وشركة محولات الطاقة السعودية وشركة باولز للمحولات في بلجيكا، تقدم شركة الصناعات الكهربائية، بوصفها مجموعة صناعية سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية، مجموعة متكاملة من محولات القدرة ومحولات التوزيع والمفاتيح الكهربائية والحلول الكهربائية المتكاملة. ونرى في خريطة طريق الهيئة ضمن استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، بتركيزها على دمج الطاقة المتجددة والشبكات الذكية والبنية التحتية المرنة، فصلاً جديداً في شراكتنا».

محمد الملا:

«دبي للإعلام» ستوظف منصاتها لتعزيز فهم الجمهور لقضايا المياه والطاقة والبيئة

صالح سي بي:

«ويتيكس» منصة رائدة للابتكار في مجالات الطاقة والمياه والاستدامة

عمر العقيلي:

ملتزمون بدعم رؤية دولة الإمارات لتطوير بنية تحتية مستدامة ومرنة