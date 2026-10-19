500 فعالية وحدث دولي في «أجندة فعاليات دبي الرياضية»



تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، رئيس مجلس دبي الرياضي، أعلن مجلس دبي الرياضي عن إطلاق الأجندة التي توفر معلومات شاملة عن الفعاليات الرياضية التي تنظمها وتستضيفها دبي خلال الموسم الرياضي 2026-2027، والتي يزيد عددها على 500 فعالية متنوعة، من بينها 80 بطولة وحدثاً دولياً، مع تطويرها بصورة متواصلة، وفق أحدث وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.



وأُطلقت الأجندة، بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، لتكون متاحة لجميع مستخدمي تطبيق «دبي الآن»، حيث توفر مواعيد وتفاصيل جميع الفعاليات الرياضية، بما يتيح للجمهور متابعة المنافسات والفرق والرياضيين المفضلين لديهم، والاستمتاع بأبرز المباريات في مختلف الرياضات والمناطق، إلى جانب التعرف إلى آليات التسجيل لحضور الفعاليات والمشاركة فيها.



كما تم تصميم الموقع الخاص بالأجندة، ليضم معلومات مفصلة عن الفعاليات الرياضية، وآليات واضحة للاستفادة من خدماته، بما يشكل إضافة مهمة لملايين الجماهير من مختلف الجنسيات المقيمة في دبي والزائرين لها، لا سيما أن دبي تعد من أهم الوجهات العالمية في استضافة الفعاليات الرياضية المختلفة والسياحة الرياضية، التي تشهد نمواً متواصلاً في أعداد الزوار القادمين للمشاركة في البطولات الدولية الكبرى، وحضور منافساتها في مختلف الرياضات على مدار العام.



وتتصدر قائمة الفعاليات، التي سيتم تنظيمها في مختلف مناطق دبي خلال الفترة المقبلة، مجموعة من البطولات والأحداث الكبرى في مختلف الرياضات، أبرزها «تحدي دبي للياقة البدنية»، الممتد من 31 أكتوبر إلى 29 نوفمبر المقبل، و«رالي دبي الدولي» من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل، و«الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية» يومي 6 و7 نوفمبر، لتنطلق بعدها «بطولة دبي بريميير بادل بي 1» من 8 إلى 15 نوفمبر 2026.



وتتواصل الفعاليات الرياضية خلال نوفمبر 2026، بإقامة «جولة دي بي ورلد للغولف» من 12 إلى 15 نوفمبر، و«ترايثلون تي 100» خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر، وبطولة دوري المقاتلين المحترفين للفنون القتالية المختلطة «بي إف إل دبي» يوم 14 نوفمبر، إلى جانب «سباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار» يومي 21 و22 نوفمبر المقبل، وبطولة «هايروكس» يومي 27 و28 نوفمبر.



ويشهد ديسمبر المقبل تنظيم عدد من الفعاليات الرياضية العالمية، أبرزها «كأس العالم للسيدات للتراياثلون» يوم 6 ديسمبر، فيما تستضيف دبي «القمة العالمية للرياضة»، التي تعد أبرز الأحداث الرياضية العالمية يومي 28 و29 ديسمبر المقبل، بمشاركة نخبة من نجوم الرياضة وصناع القرار من مختلف دول العالم.



ومع بداية عام 2027، تنطلق منافسات «الجولة العالمية للكرة الطائرة الشاطئية»، فيما يشهد يناير 2027، إقامة «ماراثون دبي» يوم 17 يناير، و«هيرو ديزرت كلاسيك للغولف» خلال الفترة من 21 إلى 24 يناير 2027، إلى جانب «نصف ماراثون برج 2 برج» يوم 24 يناير.



ويشهد فبراير انطلاق «طواف الإمارات العالمي للسيدات» من 3 إلى 6 فبراير 2027، على أن تقام جولة دبي يوم 4 فبراير، ثم تبدأ «دورة ند الشبا الرمضانية» من 8 إلى 28 من الشهر نفسه.



وتتواصل الفعاليات خلال شهر فبراير 2027، بإقامة «سباق سبينس 92 دبي للدراجات الهوائية» 7 فبراير، و«بطولة سوق دبي الحرة للتنس» خلال الفترة من 14 إلى 27 فبراير، إلى جانب «طواف الإمارات العالمي»، خلال الفترة من 15 إلى 21 فبراير، على أن تقام جولة دبي يوم 19 فبراير.



وتتصدر «ألعاب دبي» قائمة الفعاليات في شهر مارس 2027، بمشاركة أقوى الفرق المحلية والعالمية، فيما تقام «الكأس الذهبي للبولو» خلال الفترة من 3 إلى 20 مارس، و«سباق ليتاب دبي للدراجات» يوم 20 مارس، إلى جانب «كأس دبي العالمي» في 27 مارس.



ومع مطلع أبريل 2027، ينطلق «سباق القفال للسفن الشراعية المحلية» فئة 60 قدماً، فيما تتواصل منافسات الدوري الأدرياتيكي والدوري الأوروبي لكرة السلة، اللذين يشارك فيهما نادي دبي لكرة السلة، حتى مايو 2027.