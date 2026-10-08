راشد بن حمدان بن محمد ومحمد بن حمدان بن زايد يتوِّجان الفائزين بالمنافسات الختامية لمهرجان العين لسباقات الهجن

توَّج الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، ومعالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، الفائزين في منافسات اليوم الختامي للنسخة الثانية من مهرجان العين لسباقات الهجن، التي أُقيمت في ميدان الروضة بمنطقة العين، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وذلك بتنظيم مركز شؤون السباقات وهجن الرئاسة، وبإشراف اتحاد سباقات الهجن.

شهدت منافسات اليوم الختامي، التي خُصِّصت لفئتَي الحول والزمول، حضوراً واسعاً من ملاك الهجن والمضمرين ومحبي ومتابعي سباقات الهجن من دولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وسط منافسة قوية بين المشاركين لحصد المراكز الأولى.

وأسفرت نتائج أشواط فئتَي الحول والزمول عن فوز «الوسيلة» لمحمد سلطان بن مرخان الكتبي بالمركز الأول في شوط الحول المفتوح، ونال مالكها جائزة السيف الذهبي، بعد أن قطعت «الوسيلة» المسافة في زمن قدره 9 دقائق و7 ثوانٍ و64 جزءاً من الثانية، فيما حقق «الخفجي» لموسى عبدالعزيز الموسى المركز الأول في شوط الزمول المفتوح، ونال مالكه جائزة البندقية، بعد أن قطع «الخفجي» مسافة السباق في زمن قدره 9 دقائق و15 ثانية و31 جزءاً من الثانية.

وهنّأ الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، الفائزين على النتائج التي حققوها خلال منافسات النسخة الثانية من المهرجان وأعربا عن تمنياتهما لهم بمزيد من النجاح في مشاركاتهم المقبلة.

وأشاد الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان بالجهود التنظيمية المبذولة لإنجاح المهرجان، ودور الجهات القائمة عليه في توفير البيئة المناسبة للمشاركين والجمهور، بما يسهم في الحفاظ على الإرث المرتبط بسباقات الهجن باعتبارها إحدى الرياضات الرئيسية في الثقافة الإماراتية والخليجية.