الإمارات تقفز 3 مراكز في تصنيف «فيفا» وإسبانيا تحلق في الصدارة

دبي – إيهاب زهدي

قفز منتخب الإمارات الأول لكرة القدم ثلاثة مراكز دفعة واحدة في التصنيف العالمي الجديد للمنتخبات، الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ليحتل المركز 65 عالمياً برصيد 1376.95 نقطة، مستفيداً من نتائجه الأخيرة في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، والتي عززت موقعه على الساحتين الآسيوية والعربية.

وحافظ «الأبيض» على موقع متقدم في القارة الآسيوية، إذ جاء في المركز التاسع آسيوياً، فيما احتل المركز الثامن عربياً، في تأكيد جديد على حضوره ضمن قائمة المنتخبات العربية والآسيوية صاحبة التصنيف الأفضل عالمياً.

وجاء صعود الإمارات ضمن سلسلة من التغييرات التي شهدتها النسخة الجديدة من تصنيف «فيفا»، بعد خوض المنتخبات الوطنية 338 مباراة دولية منذ إسدال الستار على كأس العالم 2026 في 19 يوليو الماضي، وأقيمت غالبية هذه المواجهات ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، ودوري أمم اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، إلى جانب التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

بينما واصل المنتخب الإسباني تصدره للتصنيف العالمي، دون أي تغيير في مركزه، لكنه نجح في توسيع الفارق مع أقرب منافسيه، بعدما حقق الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة ضمن دوري الأمم الأوروبية، ليبتعد في القمة بفارق يقارب 40 نقطة عن الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، وجاءت فرنسا في المركز الثالث.

وكان المنتخب البرتغالي صاحب أبرز قفزة بين المنتخبات العشرة الأولى، بعدما تقدم مركزين ليحتل المرتبة الخامسة، مسجلاً الارتقاء الوحيد داخل قائمة العشرة الأوائل، وذلك بعدما نجح في تجاوز البرازيل التي تراجعت إلى المركز السادس، والمغرب الذي تراجع بدوره إلى المركز السابع، ولم تشهد قائمة العشرة الأوائل دخول أي منتخب جديد أو خروج أي منتخب منها.

وعلى مستوى قائمة أفضل 20 منتخباً في العالم، سجلت سويسرا أبرز التحركات، بعدما تقدمت مركزين لتصل إلى المركز 12، متجاوزة ألمانيا التي تراجعت إلى المركز 13، وكرواتيا التي هبطت إلى المركز 14، وتتقاسم إسبانيا والبرتغال وسويسرا ميزة تحقيق الفوز في مبارياتها الأربع الأخيرة بدوري الأمم الأوروبية، وهو ما انعكس بوضوح على رصيدها وتصنيفها العالمي.

كما لفت المنتخب اليوناني الأنظار بصعوده خمسة مراكز ليحتل المركز 41 عالمياً، بعدما خاض أربع مباريات دون هزيمة، في الوقت الذي عززت فيه القارة الأفريقية حضورها بين أفضل 50 منتخباً في العالم، بفضل القفزة الكبيرة لكل من مالي وجنوب أفريقيا، اللتين تقدمتا ستة مراكز لكل منهما، لتحتلا المركزين 47 و48 على التوالي، وتعودا إلى قائمة الخمسين الأوائل.

وأدى هذا الحضور المتزايد للمنتخبات الأفريقية إلى تغيير خريطة التوزيع القاري داخل قائمة أفضل 50 منتخباً، إذ أصبح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ممثلاً بـ10 منتخبات، بزيادة منتخبين، وفي المقابل، تراجع تمثيل الاتحاد الأوروبي إلى 24 منتخباً، بعدما خرجت تشيكيا من قائمة الخمسين، إثر تراجعها ثلاثة مراكز إلى المرتبة 51، كما انخفض تمثيل اتحاد أمريكا الجنوبية إلى 8 منتخبات بعد خروج بيرو التي تراجعت ثلاثة مراكز إلى المرتبة 53.

وحافظ الاتحاد الآسيوي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي على وجود أربعة منتخبات لكل منهما ضمن قائمة أفضل 50 منتخباً، بينما ظل اتحاد أوقيانوسيا من دون أي منتخب في هذه القائمة.

وكان لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027 تأثير واضح في التحولات التي شهدها التصنيف، وأسهمت نتائجها في منح عدد من المنتخبات الأفريقية دفعة كبيرة، وكانت رواندا وغينيا بيساو وغامبيا وبوتسوانا وموزمبيق من أبرز المستفيدين، إذ تقدمت رواندا تسعة مراكز لتصل إلى المركز 119، وقفزت غينيا بيساو ثمانية مراكز إلى المركز 124، فيما تقدمت غامبيا سبعة مراكز إلى المركز 109، وصعدت بوتسوانا ستة مراكز إلى المركز 141، وموزمبيق خمسة مراكز إلى المركز 98.

ولم تقتصر القفزات الكبيرة على القارة الأفريقية، إذ تقدم منتخب جمهورية الدومينيكان تسعة مراكز ليصل إلى المركز 135، بينما قفزت غيانا ثمانية مراكز إلى المركز 142، وصعدت أيرلندا الشمالية ستة مراكز إلى المركز 64، لتصبح مباشرة خلف الإمارات في الترتيب العالمي، فيما تقدمت إستونيا خمسة مراكز إلى المركز 122، وبربادوس خمسة مراكز إلى المركز 174.

وحققت معظم هذه المنتخبات نتائج إيجابية، بعدما تمكنت من الفوز في مباراتين على الأقل خلال النسخة الحالية من دوري الأمم الأوروبية أو دوري أمم «كونكاكاف».

وعلى صعيد المكاسب بالنقاط، تصدرت غينيا بيساو قائمة أكبر الرابحين، بعدما أضافت إلى رصيدها 35.65 نقطة، بينما جاءت جمهورية الدومينيكان ورواندا في صدارة المنتخبات الأكثر تقدماً من حيث المراكز، بصعود بلغ 9 مراكز لكل منهما.

وفي المقابل، سجل منتخب الرأس الأخضر أكبر خسارة من حيث النقاط، بعدما فقد 29.39 نقطة، بينما كان منتخب سيراليون صاحب أكبر تراجع في المراكز، بهبوطه 8 مراكز.

وشهدت الفترة محل التقييم خوض 338 مباراة دولية، فيما كان منتخبا تايلاند وفيتنام الأكثر خوضاً للمباريات، بواقع 12 مباراة لكل منهما، ولم يشهد التصنيف دخول أي منتخبات جديدة أو خروج أي منتخبات منه، كما لم تسجل القائمة أي منتخبات غير مصنفة أو متوقفة عن المنافسة.

ومن المقرر أن يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم النسخة المقبلة من التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال في 18 نوفمبر 2026، وسط ترقب لما ستسفر عنه المباريات الدولية المقبلة من تغييرات في مراكز المنتخبات، خصوصاً مع استمرار منافسات دوري الأمم الأوروبية والتصفيات القارية.