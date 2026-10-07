كوريا الجنوبية تراجع الإعفاءات العسكرية للرياضيين

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية عزمها إعادة النظر في نظام الإعفاءات العسكرية الممنوحة للرياضيين، بعد الجدل الذي أثارته احتفالات لاعبي منتخب كرة القدم عقب تتويجهم بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية.

وتعرض ثلاثة لاعبين لانتقادات واسعة، من بينهم قائد المنتخب الكوري الجنوبي لي جي هيوك، بعدما احتفلوا بضمان الإعفاء من الخدمة العسكرية إثر الفوز على اليابان، صاحبة الضيافة، في المباراة النهائية.

ويلزم القانون الرجال في كوريا الجنوبية بأداء خدمة عسكرية فعلية تتراوح مدتها بين 18 و21 شهراً قبل بلوغ سن 28 عاماً، فيما يحصل الفائزون بالميداليات الذهبية في الألعاب الآسيوية، إلى جانب أصحاب الميداليات الأولمبية من أي لون، على إعفاء من الخدمة العسكرية، مع الاكتفاء بأداء تدريب أساسي تقل مدته عن شهر.

وكان لي قد أثار غضباً في بلاده بعدما رفع ميداليته الذهبية معلناً: لن أذهب إلى الجيش، قبل أن يعتذر لاحقاً عن تصريحاته.

وأكد وزير الثقافة والرياضة والسياحة تشوي هوي يونغ، أن الحكومة ستعيد النظر في نظام الإعفاءات، واصفاً تصريحات قائد المنتخب بأنها «غير ناضجة على الإطلاق»، ومشيراً إلى أن النظام المعمول به منذ أكثر من 50 عاماً سيتعين تقليصه حتماً.

وقال تشوي، خلال جلسة استماع للجنة الثقافة والرياضة والسياحة في الجمعية الوطنية، إن النظام أسهم في مساعدة الرياضيين والفنانين المتميزين على الحفاظ على قدراتهم وتطويرها، لكنه أضاف أن القيم المرتبطة بالإنصاف والتصورات العامة للخدمة العسكرية تغيرت، مؤكداً الحاجة إلى مراجعة النظام بشكل شامل مرة أخرى.

ويمنح النظام الحالي الإعفاء للفائزين بالميداليات الأولمبية الذين يحققون المركز الثالث أو أفضل، ولأصحاب الميداليات الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية، بينما تتركز أكثر من 80% من هذه الامتيازات في الألعاب الآسيوية.

وأثار عضو الحزب الديمقراطي الكوري تشو كي وون القضية خلال الجلسة، معتبراً أن الواقعة تركت لدى الشباب شعوراً خطيراً بالظلم، وأشار إلى أن الفوز ببطولة العالم في العديد من الرياضات يعد أكثر صعوبة من الفوز بدورة الألعاب الآسيوية، ومع ذلك لا يحصل أبطال العالم في تلك الرياضات على مزايا مماثلة في ما يتعلق بالخدمة العسكرية.

وكشف تشو أن 44 شخصاً أصبحوا مؤهلين للحصول على الإعفاء العسكري خلال دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة، بينهم 36 لاعباً في كرة القدم والبيسبول، ما يعكس تركز الاستفادة من النظام في عدد محدود من الرياضات الجماهيرية.