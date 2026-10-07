منصور بن زايد يهنئ الملك سلمان وولي عهده والشعب السعودي بالفوز بـ «خليجي 27»

هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق بالفوز ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27».

وقال سموه في حسابه على منصة «إكس»: أهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الشقيق، بفوز المنتخب السعودي بكأس الخليج العربي «خليجي 27»، مثمنين ما قدمه المنتخبان الإماراتي والسعودي من أداء وروح رياضية مميزة.