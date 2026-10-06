النعيمي يتوج بذهبية «عربية الدراجات» للناشئين.. وفضيتان للبلوشي والغاوي

واصل منتخب الإمارات للدراجات حضوره على منصات التتويج في البطولة العربية المقامة حالياً في مدينة اللاذقية السورية، بعدما أحرز فلاح النعيمي الميدالية الذهبية ولقب بطل العرب لفئة الناشئين، فيما نال علي البلوشي الميدالية الفضية في الفئة ذاتها، وأضاف سيف الغاوي فضية فئة الشباب.

وعززت النتائج الجديدة حصيلة المنتخب في البطولة التي تستمر حتى 13 أكتوبر الجاري، بعدما استهل مشاركته بذهبية وفضية في منافسات الفرق ضد الساعة، ليواصل دراجو الإمارات المنافسة على المراكز الأولى في فئتي الشباب والناشئين.

وجاء تتويج النعيمي والبلوشي بالمركزين الأول والثاني ليؤكد قوة حضور منتخب الناشئين، الذي سبق أن أحرز فضية سباق الفرق ضد الساعة، فيما أضاف الغاوي ميدالية جديدة إلى رصيد منتخب الشباب، عقب فوزه بذهبية الفرق في افتتاح المشاركة الإماراتية.

وكان منتخب الشباب قد توج بذهبية سباق الفرق ضد الساعة لمسافة 45 كيلومتراً، بعدما سجل زمناً قدره 58:30 دقيقة، متفوقاً على المنتخب السعودي الذي حل ثانياً بزمن 1:01 ساعة، فيما جاء المنتخب اللبناني ثالثاً بزمن 1:06 ساعة.

كما أحرز منتخب الناشئين فضية سباق الفرق ضد الساعة لمسافة 22.7 كيلومتراً، مسجلاً 30:31 دقيقة، خلف المنتخب الأردني صاحب المركز الأول بزمن 29:58 دقيقة، فيما حل المنتخب السوري ثالثاً بزمن 33:53 دقيقة. وجاء الإنجاز رغم تعرض أحد دراجي الإمارات للسقوط خلال السباق، إذ واصل الفريق المنافسة وأنهى السباق في المركز الثاني.

ويشارك منتخب الإمارات في البطولة ببعثة تنافس في ست فئات، تشمل الرجال والسيدات وتحت 23 عاماً والشباب والشابات والناشئين، ويترأسها مدير المنتخبات الوطنية محمد بن شفيع، فيما يضم الجهاز الفني المدربين علي الحساب وبدر علي ثاني وروي حالي، إلى جانب الفنيين ساجيت وجون.