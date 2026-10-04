إبراهيموفيتش يحتفل بـ45 عاماً على طريقته الخاصة

حين يكون اسمك زلاتان إبراهيموفيتش فإن الاحتفال بعيد ميلادك لا يبدو أمراً عادياً، حتى لو كان الاحتفال بعيد ميلادك الخامس والأربعين، فالمهاجم السويدي السابق، والمدير الرياضي الحالي لنادي ميلان، اختار أن يمنح نفسه هدية تليق بشخصيته الاستثنائية، سيارة خارقة من مارانيلو، لا يملكها سوى عدد محدود للغاية من الأشخاص حول العالم.

وفي عامه الـ45 كشف إبراهيموفيتش أخيراً عن هديته المنتظرة، فيراري إف 80، والتي طلبها قبل عام، لتصل الآن إلى يديه في مشهد يليق بسيارة لا تنتج منها فيراري سوى 799 نسخة حول العالم.

ونشر إبراهيموفيتش مقطعاً قصيراً عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، التي يتابعه فيها نحو 65 مليون شخص، ظهر خلاله وهو يستلم السيارة من مصنع فيراري في مارانيلو، في واحدة من أكثر هدايا أعياد الميلاد فخامة في عالم كرة القدم.

أما السعر فلا يقل غرابة عن صاحب السيارة، إذ تتجاوز قيمتها حاجز 3.6 ملايين يورو، من دون احتساب التجهيزات والإضافات الاختيارية، ولكن إبراهيموفيتش لم يكتفِ بامتلاك سيارة نادرة، بل حرص على أن تحمل بصمته الخاصة، فاختار لها طلاء رمادياً داكناً غير لامع، مع عجلات سوداء، لتبدو للوهلة الأولى وكأنها خرجت من أحد أفلام الأبطال الخارقين، وهو ما جعلها أقرب إلى «باتموبيل» حقيقية على أربع عجلات.

ووسط هذا اللون الداكن جاء مقعد السائق بكسوة صفراء، ليمنح المقصورة لمسة لونية وحيدة، تكسر هيمنة الأسود والرمادي، وتضيف إلى السيارة طابعاً أكثر جرأة.

ويبدو أن إبراهيموفيتش وجد الحل المثالي لهديته في عامه الخامس والأربعين بسيارة تحمل اسمه في قائمة أصحابها، وتجمع بين الندرة والقوة والسرعة، وتناسب تماماً شخصية اللاعب، الذي طالما أحب أن يكون مختلفاً عن الجميع.