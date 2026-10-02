الوصل يحسم مواجهة كلباء برباعية ويعزز صدارته لكأس «أديب»



عزز الوصل انطلاقته القوية في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، بفوزه المستحق على ضيفه كلباء 4-0، الجمعة على استاد زعبيل، ضمن منافسات الجولة الثانية، بعدما حسم المواجهة برباعية منها ثنائية في غضون ثلاث دقائق مطلع الشوط الثاني.

ورفع «الإمبراطور» رصيده إلى ست نقاط محققاً العلامة الكاملة من مباراتين، مقابل ثلاث نقاط لكلباء.

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى وقليل الفرص من الجانبين، في ظل الحذر الذي طغى على الأداء وصعوبة الوصول إلى المرميين، قبل أن يفرض الوصل أفضليته تدريجياً في الدقائق الأخيرة، من دون أن ينجح في ترجمتها إلى هدف، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

ودخل الوصل الشوط الثاني بوجه مختلف، واحتاج إلى أربع دقائق فقط لكسر التعادل، عندما افتتح ريناتو جونيور التسجيل في الدقيقة 49، مانحاً فريقه الأفضلية التي بحث عنها طويلاً في الشوط الأول.

ولم يمنح أصحاب الأرض منافسهم الوقت لالتقاط أنفاسه، إذ واصلوا ضغطهم وأضاف برايان بالاسيوس الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق فقط، ليضع الوصل المباراة تحت سيطرته مبكراً.

وحاول كلباء الرد ودفع بثقله نحو الهجوم بحثاً عن تقليص الفارق والعودة إلى المباراة، لكنه اصطدم بتنظيم دفاعي محكم من الوصل الذي أغلق المساحات وحافظ على نظافة شباكه.

وفي المقابل، استثمر الوصل المساحات التي خلفها اندفاع كلباء، ونجح في إضافة ثنائية حملت توقيع لياندرو سباداسيو وماتيوس سالدانها في الدقيقتين 83 و89.