الإمارات تتعادل مع قطر وتضرب موعداً مع عُمان في نصف نهائي «خليجي 27»

أنهى منتخبنا الوطني مشواره في دور المجموعات لكأس الخليج العربي «خليجي 27»، محلقاً في صدارة المجموعة الثانية، بعدما نعادل مع المنتخب القطري 1-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإنماء، في ختام منافسات الجولة الثالثة والأخيرة، وافتتح «العنابي» التسجيل عن طريق المعز علي في الدقيقة 33، وتعادل لـ«الأبيض» علي صالح في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة نفسها، حقق المنتخب اليمني فوزاً كبيراً على نظيره البحريني بنتيجة 5-2، على استاد الأمير عبد الله الفيصل، وسجل لليمن ناصر محمدوه وعبد الواسع المطري وعادل عباس في الدقائق 18 و31 و44، ورامي الوسماني في الدقيقتين 40 و5 من الوقت بدل الضائع للمباراة، وللبحرين علي الدوسري وعلي مدن في الدقيقتين 6 و66 من عمر المباراة التي كانت بمثابة «تحصيل حاصل» بعدما حسم المنتخبان القطري والإماراتي تأهلهما إلى الدور نصف النهائي منذ الجولة الثانية.

ورفع «الأبيض» رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، متقدماً بفارق الأهداف عن المنتخب القطري صاحب المركز الثاني، فيما حل المنتخب اليمني ثالثاً بـ3 نقاط، بعدما ودع البطولة رسمياً منذ الجولة الثانية، ومعه المنتخب البحريني الذي جاء في المركز الرابع من دون نقاط.

وضرب منتخب الإمارات موعداً مع المنتخب العُماني، صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى، في الدور نصف النهائي، عند الساعة العاشرة والنصف مساء السبت المقبل بتوقيت الإمارات، ويسبقها لقاء المنتخبين القطري والسعودي، متصدر المجموعة الأولى، عند الساعة السابعة مساءً.

تعادل إيجابي

فرض منتخبنا أفضلية واضحة على مجريات الشوط الأول، وبدأ بتهديد المرمى القطري مبكراً، وكانت أولى محاولاته الخطرة في الدقيقة 12، عندما حصل على ركلة حرة مباشرة انبرى فابيو دي ليما لتنفيذها بتسديدة قوية، لكن الحارس القطري محمود أبو ندى تألق في التصدي لها وأبعد الخطورة عن مرماه.

وعلى عكس سير اللعب، نجح المنتخب القطري في افتتاح التسجيل من الفرصة الحقيقية والخطيرة الوحيدة على مرمى «الأبيض» طوال المباراة، بعدما استغل المعز علي في الدقيقة 33 سوء التمركز والرقابة من مدافعي منتخبنا، وحول كرة عرضية قادمة من الجهة اليمنى إلى داخل الشباك، مانحاً قطر التقدم.

ورفض «الأبيض» الخروج متأخراً إلى الاستراحة، وواصل ضغطه بحثاً عن التعادل، حتى جاءت الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع، عندما أطلق علي صالح تسديدة أرضية زاحفة استقرت في المرمى القطري، ليعيد المباراة إلى نقطة التعادل.

أفضلية مستمرة

واصل منتخبنا أفضليته مع انطلاق الشوط الثاني، وبحث عن استثمار تفوقه في الوصول إلى الهدف الثاني، وكاد أن يحقق مبتغاه في الدقيقة 49، بعدما ارتقى لوان بيريرا لكرة عرضية ولعبها برأسه بقوة، لكن الحارس القطري محمود أبو ندى تألق وأمسك الكرة على مرتين، مبقياً النتيجة على حالها.

ومع مرور الوقت، اتسم إيقاع المباراة بالهدوء، رغم التغييرات العديدة التي أجراها مدربا المنتخبين في محاولة لتنشيط الجانب الهجومي ومنح فريقيهما المزيد من الفاعلية أمام المرمى.

وعاد أبو ندى ليؤكد تألقه في حماية مرماه، بعدما تصدى لمحاولتين خطيرتين لـ«الأبيض» عن طريق البديلين زايد الزعابي وغويلهرم بالا في الدقيقتين 71 و75، ليحرم المنتخب الإماراتي من هدف ثانٍ.

وفي الدقائق الأخيرة، لم تتغير النتيجة، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي، ويحافظ كل منتخب على موقعه في ختام منافسات المجموعة الثانية من «خليجي 27».