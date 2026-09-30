نزع قميصه احتفالاً.. بطاقة مصعب الشقصي وضعت مصير عُمان في يد القرعة

تحولت فرحة مصعب الشقصي بالهدف الثالث لمنتخب عُمان في مرمى الكويت إلى واحدة من أغرب مفارقات «خليجي 27»، بعدما نزع قميصه احتفالاً بالهدف، ليتلقى بطاقة صفراء ساهمت في تساوي منتخب بلاده مع العراق حتى في معيار اللعب النظيف «8 بطاقات صفراء» وتدفع بحسابات التأهل إلى القرعة.

وجاءت اللقطة في الدقيقة 84، عندما سجل الشقصي الهدف الثالث لعُمان، مانحاً منتخب بلاده التقدم 3-1 في مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وهي النتيجة التي رفعت رصيده إلى أربع نقاط، بالتساوي مع العراق بعد خسارة الأخير أمام السعودية 0-2.

وبينما كان الشقصي يحتفل بهدف بدا أنه يقود عُمان إلى نصف النهائي، نزع قميصه ليشهر الحكم في وجهه البطاقة الصفراء.

وبدت البطاقة في تلك اللحظة مجرد تفصيل صغير وسط فرحة الهدف، لكنها تحولت بعد نهاية المباراتين إلى جزء مؤثر في واحدة من أكثر حسابات التأهل تعقيداً في البطولة.

وبعد تساوي عُمان والعراق في النقاط واستمرار التعادل بينهما وفق المعايير الفنية المنصوص عليها في اللائحة، انتقلت عملية الفصل إلى معيار البطاقات التأديبية.

وهنا عادت بطاقة الشقصي إلى الواجهة، بعدما أدت إلى تساوي المنتخبين في الحصيلة التأديبية أيضاً، لتسقط آخر وسيلة للفصل بينهما قبل الوصول إلى البند الأخير في اللائحة: القرعة.

وهكذا، تحولت لقطة احتفال عفوية بهدف ثالث إلى تفصيل لم يكن يخطر ببال الشقصي لحظة هز الشباك، بعدما جعلت بطاقته الصفراء مصير بطاقة التأهل إلى نصف النهائي معلقاً بنتيجة القرعة.