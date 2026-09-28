منتخبا الإمارات للغولف جاهزان لتحدي آسياد «آيتشي–ناغويا 2026»

غادرت بعثة منتخب الإمارات للغولف متوجهة إلى اليابان للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية العشرين آسياد «آيتشي - ناغويا» 2026، التي تستضيفها اليابان خلال الفترة من 19 سبتمبر ولغاية 4 أكتوبر المقبل، في مشاركة قارية جديدة، تعكس الحضور المتنامي للغولف الإماراتي على الساحة الآسيوية.

وتقام منافسات الغولف في نادي كاسوجي الريفي، بمدينة ناجونا اليابانية، خلال الفترة من 30 سبتمبر ولغاية 3 أكتوبر المقبل، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الغولف في القارة الآسيوية، ما يمنح لاعبي الإمارات فرصة مهمة للاحتكاك بأعلى المستويات الآسيوية، واكتساب المزيد من الخبرات التنافسية. ويقود المنتخب من الناحية الإدارية خالد مبارك الشامسي مديراً للمنتخب، والمدرب فيصل السرغيني.

تكتسب المشاركة الإماراتية أهمية إضافية من خلال وجود منتخبين للرجال والسيدات، بما يؤكد اتساع قاعدة الممارسين وتطور منظومة المنتخبات الوطنية، فيما يتطلع أبناء وبنات الإمارات إلى تقديم أداء قوي خلال أيام البطولة، ورفع راية الدولة في هذا المحفل الرياضي الآسيوي الكبير.

يضم منتخب الإمارات للرجال كلاً من جوناثان سيلفراج، ريان أحمد، وسام مولان، حيث يعول المنتخب على جاهزية لاعبيه، وقدرتهم على التعامل مع تحديات الملعب والمنافسة القوية المنتظرة في البطولة.

ويمثل منتخب الإمارات للسيدات كل من آسيا سليم، انتصار ريتش، وجيمي كاميرو، في مشاركة تعكس الاهتمام المتنامي بتطوير رياضة الغولف النسائية، وإتاحة الفرصة للاعبات الإمارات لتمثيل الدولة في أكبر المحافل الرياضية القارية.

ويخضع منتخبانا لتدريبات صباحية ومسائية قبل انطلاق المنافسات، للتعرف على أرضية ملعب البطولة، والدخول المبكر بأجواء هذا الحدث الآسيوي الكبير تحت إشراف المدرب فيصل السرغيني.

وأكد خالد الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للغولف، أن المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية تمثل محطة مهمة للمنتخبين، وقال: «تمثل دورة الألعاب الآسيوية العشرون محطة مهمة في مسيرة منتخبينا للرجال والسيدات، ونتطلع إلى أن يقدم لاعبونا ولاعباتنا مستويات تعكس ما وصلت إليه رياضة الغولف في دولة الإمارات من تطور ، وثقتنا كبيرة بأعضاء المنتخب والجهاز الفني، ونتمنى لهم التوفيق في تمثيل الدولة بصورة مشرفة، والاستفادة من هذه المشاركة الآسيوية المهمة في تعزيز خبراتهم وتطوير مستوياتهم».

وأضاف الشامسي أن اتحاد الإمارات للغولف بقيادة اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي رئيس الاتحاد ، يواصل العمل على توفير أفضل الظروف أمام اللاعبين واللاعبات، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة في البطولات القارية والدولية، مؤكداً أن المشاركة في مثل هذه الاستحقاقات الكبرى تشكل جزءاً أساسياً من استراتيجية الاتحاد لتطوير المنتخبات الوطنية وتعزيز حضور الإمارات في رياضة الغولف آسيوياً ودولياً.