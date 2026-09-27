المنغولي جاغي بطل أول منافسات دولية احترافية للسومو في الإمارات

توج المنغولي جاغي بلقب «منافسات نجوم السومو الاحترافي» مساء أمس، في ختام أمسية حافلة بالإثارة شهدتها «سبيس 42 أرينا»، بمشاركة تسعة مصارعين من اليابان ومنغوليا ومصر، وسط حضور جماهيري كبير في أول منافسات دولية احترافية للسومو تقام في دولة الإمارات.

أقيمت المنافسات بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وشهدت 36 نزالاً، أتاحت للجمهور في العاصمة الإماراتية فرصة التعرف عن قرب إلى ما تتميز به رياضة السومو من قوة وسرعة ومهارة، إلى جانب تقاليدها العريقة.

تألق جاغي، الحاصل مرتين على الميدالية الفضية في بطولة العالم للسومو، بعدما حقق ثمانية انتصارات في المنافسات التي أقيمت بنظام الدوري من دور واحد، ليتوج أول بطل لـ«منافسات نجوم السومو الاحترافي» في أبوظبي.

شهدت «سبيس 42 أرينا» تفاعلاً جماهيرياً كبيراً من النزالات الافتتاحية وحتى المواجهة الأخيرة، مع القوة والندية على الحلبة، إلى جانب مراسم دخول المصارعين والطقوس التقليدية التي تسبق النزالات، والتي تعكس أصالة رياضة السومو وتقاليدها العريقة.

ضمت قائمة المشاركين نخبة من أبرز الأسماء، من بينهم الياباني إيتشي، الفائز بكأس الإمبراطور، والمنغولي ميندي، بطل العالم وبطل بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للسومو، والمصري رامي الجزار، بطل مصر عشر مرات والممثل العربي الوحيد في المنافسات.

عقب ختام المنافسات، أشاد أندرو فرويند، مدير «أوول ستار سومو» ومؤسس «يو إس إيه سومو»، بالحضور الجماهيري والتفاعل الكبير الذي رافق النسخة الأولى في دولة الإمارات.

وقال فرويند: «حققت منافساتنا الأولى في أبوظبي نجاحاً لافتاً، وكان امتلاء مدرجات «سبيس 42 أرينا» وتفاعل الجمهور طوال الأمسية خير دليل على الاهتمام برياضة السومو. كما كانت التجربة مميزة للمصارعين، ونتطلع إلى العودة إلى أبوظبي والبناء على هذه البداية، ومواصلة تعزيز حضور السومو في المنطقة».

عقب تتويجه باللقب، أشاد جاغي بالأجواء التي شهدتها «سبيس 42 أرينا». وقال جاغي: سأحتفظ بذكريات جميلة من هذه الأمسية في أبوظبي. كانت المنافسات قوية والأجواء مميزة، وأنا فخور بما حققته وسعيد بإنهاء هذه التجربة بالتتويج باللقب.

كما سجل المصري رامي الجزار حضوراً عربياً بارزاً في «سبيس 42 أرينا»، بصفته الممثل العربي الوحيد بين المصارعين التسعة المشاركين.

قال الجزار: الأجواء في أبوظبي كانت رائعة، خصوصاً مع الحماس والتفاعل الكبير من الجمهور طوال المنافسات. هذا الإقبال يعكس الاهتمام المتزايد برياضة السومو، وأتمنى أن نشاهد مستقبلاً المزيد من المصارعين العرب في المنافسات الدولية.

شكلت النسخة الأولى، التي نفدت جميع تذاكرها، محطة مهمة للسومو الاحترافي في دولة الإمارات، وأضافت تجربة رياضية دولية جديدة إلى أجندة الفعاليات المتنوعة التي تستضيفها أبوظبي.

أقيمت «منافسات نجوم السومو الاحترافي» بالتعاون مع «يو إس إيه سومو»، وفق أعلى المعايير الاحترافية، مع الحفاظ على أصالة رياضة السومو وتقاليدها العريقة.