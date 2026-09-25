دونيس: «الأخضر» يواجه عُمان بمعنويات عالية وهدفنا حسم التأهل





رفع اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي «الأخضر»، شعار القتال من أجل الفوز أمام عُمان غداً، مؤكداً أن «الأخضر» يتطلع إلى حصد النقاط الثلاث وحسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج «خليجي 27».

وأوضح دونيس، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المواجهة، أن التحضيرات للمباراة سارت بصورة جيدة، مشيراً إلى أن الجهاز الفني ركز على استشفاء اللاعبين عقب المباراة الأولى، وتجهيزهم بدنياً وفنياً لمواجهة منافس قوي يمتلك عناصر تتمتع بمهارات عالية.

وقال: «المباراة مهمة جداً بالنسبة لنا، والفوز مطلب أساسي، وأنا سعيد بما قدمه اللاعبون في التدريبات، وأثق بأنهم سيظهرون بصورة أفضل في المواجهة المقبلة».

وتحدث المدرب عن أبرز ما خرج به المنتخب من مباراته أمام الكويت في الجولة الأولى، قائلاً: «كان ينقصنا التركيز أمام المرمى، وعملنا على معالجة بعض الأخطاء، ونتعامل مع البطولة خطوة بخطوة، ونشعر بأننا نسير في الطريق الصحيح، والجميع يعمل بجدية، ومع الثقة والتدريبات تتحسن الأمور».

وشدد دونيس على أهمية التركيز وعدم الاستهانة بالمنافس، مؤكداً أن المنتخب السعودي سيدخل اللقاء برغبة واضحة في تحقيق الانتصار ومواصلة مشواره في البطولة.

ومن جانبه، أكد عبد الإله العمري، مدافع المنتخب السعودي، أن تركيز اللاعبين ينصب بالكامل على المواجهة الثانية، مشيراً إلى أن الفوز سيمنح الفريق دفعة مهمة نحو التأهل.

وقال العمري: «تركيزنا منصب على المباراة الثانية، ونسعى إلى تحقيق الفوز وحسم التأهل، وسنبذل قصارى جهدنا في جميع المباريات، وندرك أهمية الفوز دائماً، وعلينا أن نتعامل مع البطولة خطوة بخطوة، ونأمل أن يكون القادم أفضل».

وعن خط الدفاع، أوضح العمري: «نحن كمدافعين نكمل بعضنا بعضاً، ونعد الجماهير بتقديم الأفضل، وجميع المنتخبات صعبة، وبالتوجيهات التي نحصل عليها من المدرب سنعمل على تحقيق الانتصار وحصد النقاط كاملة».