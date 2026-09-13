13.9% ترشيد بموازنة شرطة دبي المعتمدة من الحكومة

عبدالله المري: تطوير الأداء المالي بالمرحلة المقبلة وتعزيز كفاءة إدارة الموارد

دبي - البيان

تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الإدارة العامة للمالية، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، واطلع على مؤشرات الأداء والإنجازات المحققة، والمشاريع والمبادرات التطويرية الرامية إلى تعزيز كفاءة العمل المالي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإجراءات والعمليات المالية.

جاء ذلك بحضور اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، واللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، وماجد العقيلي، مدير الإدارة العامة للمالية، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم عبدالله ياسر، نائب مدير الإدارة العامة للمالية، والمقدم الدكتور عبد الرزاق عبد الرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.

وفي مستهل التفتيش، اطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري على الاستراتيجية التخصصية للإدارة العامة للمالية، ومدى مواءمتها مع التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي ومتطلبات حكومة دبي، إلى جانب أبرز النتائج والإنجازات التي حققتها الإدارة خلال عام 2025.

واستمع معاليه إلى شرح حول المؤشرات المالية، حيث حققت الإدارة العامة للمالية نسبة 99.6% في مؤشر الالتزام بالموازنة المعتمدة من الحكومة، كما سجلت نسبة ترشيد بلغت 13.9%، متجاوزة المستهدف المحدد عند 12%، بما يعكس كفاءة الإدارة في الاستخدام الأمثل للموارد ورفع كفاءة الإنفاق.

التحول اللانقدي

كما اطلع معاليه على الإنجاز النوعي الذي حققته الإدارة في مجال التحول الرقمي، من خلال تطبيق اتفاقية التحول اللانقدي، والوصول إلى نسبة تحول بلغت 95.57%، متجاوزة النسبة المستهدفة، في إطار توجه شرطة دبي نحو تعزيز الخدمات الرقمية وتطوير منظومة مالية أكثر مرونة وكفاءة واستدامة.

الذكاء الاصطناعي في العمليات المالية

واطلع معالي القائد العام لشرطة دبي على المشاريع والمبادرات التي تعمل عليها الإدارة العامة للمالية لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإجراءات والعمليات المالية، والاستفادة من الحلول الذكية في تطوير آليات العمل، وتسريع الإجراءات، ودعم اتخاذ القرار، ورفع مستويات الدقة والكفاءة التشغيلية.

كما استعرضت الإدارة العامة للمالية جهودها في مجال الابتكار وحماية النتاج الفكري، والتي أسفرت عن تسجيل 6 مصنفات فكرية خلال عام 2025، بما يعكس حرصها على ترسيخ ثقافة الابتكار وتشجيع الموظفين على تطوير الحلول والممارسات المالية النوعية.

وأكد معالي الفريق عبدالله المري أهمية القطاع المالي ودوره المحوري في دعم المنظومة الحكومية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، مشدداً على ضرورة مواصلة تطوير الأداء المالي خلال المرحلة المقبلة، والعمل وفق متطلبات وتوجهات حكومة دبي، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد بما يضمن استدامتها وتحقيق أفضل قيمة ممكنة من الإنفاق.

منظومة العمل

ووجه معاليه بمواصلة تطوير منظومة العمل المالي والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية الحديثة في رفع كفاءة العمليات وتعزيز دقة البيانات والتنبؤات المالية، إلى جانب العمل الاستباقي على رصد التحديات ومعالجتها، وتحويلها إلى فرص للتطوير والتحسين المستمر.

وأكد معاليه أهمية تكامل الأدوار والعمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التعاون بين مختلف الإدارات والقطاعات، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المؤسسية ودعم مسيرة التميز والريادة في شرطة دبي.

وفي ختام التفتيش، تقدم معالي الفريق عبدالله خليفة المري بالشكر إلى العاملين في الإدارة العامة للمالية على جهودهم والنتائج التي حققوها، مثمناً دورهم في دعم العمل المؤسسي، داعياً إلى مواصلة البناء على الإنجازات المحققة، وتبني الحلول المبتكرة والذكية التي تسهم في الارتقاء بالأداء المالي وتعزيز جاهزيته للمستقبل.