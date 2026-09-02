منتخبنا الوطني للرماية البارالمبية يشارك في بطولة العالم بكوريا

يشارك منتخب الإمارات للرماية البارالمبية في بطولة العالم «تشانغوون» 2026 بجمهورية كوريا الشقيقة خلال الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر الجاري. وقد غادرت بعثة المنتخب إلى مدينة تشانغوون، لإقامة معسكر تدريبي، بهدف رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للمشاركين، وخوض التدريبات الرسمية، وفحص المعدات على مدار يومي 8 و9 سبتمبر، وصولاً إلى انطلاق المنافسات الرسمية في مسابقات البندقية والمسدس والتراب.

تضم قائمة المنتخب 11 لاعباً ولاعبة، هم عبدالله الأحبابي، وعبيد الدهماني، وياسر الدرعي، ومحمد الهاشمي، ومحمد الحبسي، وسيف الحميري، وسيف النعيمي، وأحمد بوهليبة، وفاطمة الكعبي، وعائشة المهيري، ومنى حسن.

وتكتسب البطولة أهمية خاصة بوصفها إحدى المحطات المؤهلة مباشرة إلى دورة الألعاب البارالمبية «لوس أنجلوس 2028»، وضمن خطة الاستعداد لدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية «آيتشي-ناغويا 2026».

يرأس البعثة سيف النعيمي، وتضم أيضاً الجهاز الإداري المؤلف من خليفة بن حسين ومحمد الراشدي، والجهاز الفني، بوجود المدربين عبدالقادر حسن، وأحمد عبدالله، وخالد العلي، وناجيش أناند.