«دبي البحري» يستعد لانطلاقة الموسم الجديد بسباقي «الشندغة» و«أتلانتس»

يستعد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لاستئناف نشاطاته الرياضية مع انطلاق الموسم الجديد 2026 ـ 2027، من خلال تنظيم سباقي «الشندغة» و«أتلانتس» للقوارب الشراعية المحلية خلال شهر سبتمبر المقبل، بالتزامن مع مواصلة فريق الفيكتوري مشاركته في بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1، وخوضه الجولة المقررة في مدينة شنغهاي الصينية خلال سبتمبر أيضاً.

ويبدأ النادي أجندته المحلية للموسم الجديد بإقامة سباق «الشندغة» للقوارب الشراعية المحلية فئة 22 قدماً، والمقرر خلال أحد يومي 12 و13 سبتمبر المقبل على شواطئ دبي، إيذاناً بعودة المنافسات البحرية إلى مياه دبي بعد فترة التوقف الصيفي.

ويأتي السباق في مستهل برنامج حافل للنادي خلال الموسم الجديد، يواصل من خلاله الاهتمام بالسباقات البحرية التراثية والمحلية والمحافظة على الموروث البحري لدولة الإمارات، إلى جانب تنظيم واستضافة مختلف المنافسات والفعاليات البحرية الحديثة.

وتتواصل منافسات شهر سبتمبر بإقامة سباق «أتلانتس» للقوارب الشراعية المحلية فئة 43 قدماً خلال أحد يومي 26 و27 سبتمبر في بحر دبي، ليشكل ثاني محطات الموسم المحلي، وسط توقعات بمشاركة واسعة من النواخذة والبحارة والملاك.

ويعمل النادي بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والشركاء على استكمال الترتيبات التنظيمية والفنية للسباقين، بما يضمن توفير أعلى معايير الأمن والسلامة للمشاركين، إلى جانب تحديد المسارات ومتابعة الظروف البحرية والجوية وجاهزية مختلف اللجان التنظيمية والفنية.

حضور عالمي للفيكتوري

وبالتوازي مع انطلاق النشاط المحلي، يواصل فريق الفيكتوري تمثيل دولة الإمارات ودبي في المحافل الدولية، من خلال مشاركته في بطولة العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة لزوارق الفورمولا 1، حيث يتوجه الفريق إلى الصين لخوض جولة شنغهاي المقررة خلال الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر.

وتأتي المشاركة في شنغهاي استمراراً لمشوار الفيكتوري في بطولة العالم، في ظل الطموحات الكبيرة للفريق بمواصلة المنافسة وتحقيق النتائج التي تعزز سجله ومكانة الرياضات البحرية الإماراتية عالمياً، حيث يتصدر بواسطة قائده شون تورينتي، الترتيب العام لبطولة العالم، وذلك بعد انتصاره في جائزة قيرغيزستان الكبرى التي أقيمت الشهر الماضي.

ويعكس تزامن مشاركة الفيكتوري في بطولة العالم مع إقامة السباقات المحلية في دبي تنوع نشاط نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الذي يجمع بين المحافظة على السباقات التراثية الإماراتية ودعم الحضور والمنافسة في أبرز البطولات البحرية العالمية.

وأكد محمد حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن النادي يتطلع إلى موسم جديد حافل بالنشاط والنجاحات، في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضات البحرية، وقال: مع انطلاق الموسم الرياضي الجديد، نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى قيادتنا الرشيدة على الدعم المتواصل والاهتمام الكبير الذي تحظى به الرياضة عموما والرياضات البحرية على وجه الخصوص، وهو الدعم الذي يمثل الركيزة الأساسية لكل ما تحقق من نجاحات وإنجازات، ويمنحنا دافعاً مستمراً للمضي قدماً وتحقيق المزيد بما يليق بمكانة دبي ودولة الإمارات.

وأضاف: كما نتقدم بالشكر إلى الجهات الحكومية وجميع شركائنا الاستراتيجيين على تعاونهم الدائم مع النادي، والجهود الكبيرة التي يبذلونها لضمان تنظيم السباقات والفعاليات وفق أعلى مستويات الأمن والسلامة والتنظيم، وهي شراكة أساسية في النجاحات التي تحققها فعاليات النادي عاماً بعد عام.

وتابع: «نتطلع إلى انطلاقة قوية للموسم الجديد من خلال سباق الشندغة لفئة 22 قدماً وسباق أتلانتس لفئة 43 قدماً، وهما من السباقات التي تعكس ارتباط مجتمع الإمارات بالبحر والمحافظة على إرثنا البحري، ونتوقع أن نشهد منافسات قوية ومشاركة متميزة من النواخذة والبحارة».

وأشار إلى أن نشاط النادي لا يقتصر على تنظيم الفعاليات المحلية، مضيفاً: «يتزامن انطلاق موسمنا المحلي مع استمرار مشوار فريق الفيكتوري في بطولة العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة، ونتطلع إلى مواصلة الفريق حضوره القوي والمنافسة على أفضل النتائج في جولة شنغهاي».

يذكر أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أكمل استعداداته للموسم الجديد 2026 ـ 2027، الذي يتضمن أجندة متنوعة من السباقات والبطولات والفعاليات البحرية، في إطار جهوده لتعزيز مكانة دبي على خارطة الرياضات البحرية وترسيخ حضورها وجهة رائدة لاستضافة وتنظيم الأحداث الرياضية، إلى جانب دعم الرياضيين والفرق الإماراتية في مشاركاتهم الدولية.