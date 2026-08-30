سيدات الإمارات يخسرن ضربة البداية في كأس آسيا للكريكيت بدبي

خسر منتخب الإمارات لسيدات الكريكيت ضربة البداية في بطولة كأس آسيا للسيدات، التي انطلقت منافساتها، أول من أمس، على استاد دبي الدولي للكريكيت، وتستمر حتى 13 سبتمبر المقبل، بمشاركة ثمانية منتخبات، في أول استضافة إماراتية للبطولة القارية.

واستهل المنتخب الإماراتي مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام منتخب سريلانكا، حامل اللقب، وانتهت المباراة بفوز الأخير بفارق 9 ويكيتات، في مستهل منافسات المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانب الإمارات، وسريلانكا، كلاً من بنغلاديش وإندونيسيا.

ورغم الخسارة، حظيت المباراة بحضور جماهيري لافت، بعدما حرصت أعداد من الجماهير على الحضور مبكراً إلى مدرجات استاد دبي الدولي، لمتابعة منافسات البطولة القارية التي تستضيفها الدولة للمرة الأولى.

ويبحث منتخب الإمارات عن التعويض في مباراته المقبلة أمام إندونيسيا، والمقررة في 4 سبتمبر المقبل، قبل أن يختتم مشواره في الدور التمهيدي بمواجهة بنغلاديش في 8 سبتمبر المقبل، حيث يسعى لتحقيق النتائج التي تمنحه فرصة التأهل إلى الدور الثاني ومواصلة المنافسة لتحقيق أفضل النتائج.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات الهند وباكستان وتايلاند وهونغ كونغ، فيما تجمع المجموعة الثانية منتخبات الإمارات وسريلانكا وبنغلاديش وإندونيسيا.

وكان منتخب الإمارات قد حجز مقعده في البطولة القارية بفضل نتائجه في بطولة كأس السيدات الممتازة التابعة لمجلس الكريكيت الآسيوي، التي أقيمت في ماليزيا خلال يونيو الماضي، ليؤكد تطور مستوى الكريكيت النسائي الإماراتي وحضوره المتنامي على الساحة الآسيوية.

وتشكل استضافة الإمارات للبطولة محطة مهمة في مسيرة الكريكيت النسائي بالدولة، وفرصة لتعزيز حضور اللعبة جماهيرياً وفنياً، إلى جانب توفير تجربة تنافسية مهمة للمنتخب الإماراتي أمام نخبة منتخبات القارة.