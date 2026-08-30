نجوم «البريميرليغ» يخفضون أسعار قصورهم في «المثلث الذهبي»

يواجه عدد من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز والحاليين والسابقين صعوبة في بيع قصورهم الفاخرة بمنطقة «المثلث الذهبي» في تشيشاير، ما دفعهم إلى خفض أسعارها بمئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية، في محاولة لجذب المشترين.

وتضم المنطقة الراقية، التي تشمل ويلمسلو وألدرلي إيدج وبريستبري وهيل بارنز ونوتسفورد والمناطق المحيطة بها، عدداً كبيراً من لاعبي كرة القدم والمشاهير، بعدما تحولت منذ تسعينيات القرن الماضي إلى واحدة من أبرز المناطق السكنية للأثرياء في شمال غرب انجلترا، وفقاً لما نشرته صحيفة «ديلي ميل».

وكان فيل فودين، نجم مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي، من أبرز المتضررين، بعدما خفض سعر منزله في بريستبري من 3.25 ملايين جنيه إسترليني إلى 2.4 مليون، أي بتخفيض قدره 825 ألف جنيه، وإذا بيع بالسعر الجديد، فسيتكبد فودين خسارة تبلغ نحو 450 ألف جنيه مقارنة بالسعر الذي دفعه لشراء العقار.

ولم يكن فودين الوحيد، إذ خفض قائد مانشستر سيتي السابق والمدرب الحالي لبايرن ميونخ، فينسنت كومباني، سعر منزله في هيل بارنز 300 ألف جنيه ليصبح 3.65 ملايين جنيه.

كما خفض نجم مانشستر سيتي السابق إيدرسون، الذي يلعب حالياً لفنربخشة التركي، سعر منزله في ويلمسلو 200 ألف جنيه إلى 3.8 ملايين جنيه، فيما خفض مدافع إيفرتون مايكل كين السعر المطلوب لمنزله في نوتسفورد بالمبلغ نفسه.

أما قائد منتخب ويلز السابق آشلي ويليامز، فخفض سعر منزله في ألترينشام 100 ألف جنيه ليصبح 3.65 ملايين جنيه، بينما تراجع سعر منزل نجم ليفربول السابق نابي كيتا في فورمبي، والمكون من خمس غرف نوم، بمقدار 200 ألف جنيه ليصبح 2.8 مليون جنيه.

وسار النجم الفرنسي السابق بول بوغبا على النهج نفسه، بعدما خفض 450 ألف جنيه من السعر المطلوب لقصره في هيل بارنز، ليصل إلى 3.45 ملايين جنيه.

وتعود أزمة بيع عقارات نجوم الكرة في المنطقة إلى سنوات، إذ اضطر عدد من الأسماء البارزة إلى تقديم تخفيضات كبيرة، وخفض جوليون ليسكوت، مدافع مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي السابق، سعر منزله في ألدرلي إيدج 250 ألف جنيه، بعدما كان معروضاً في البداية مقابل 4.5 ملايين جنيه.

أما نجم إيفرتون السابق تيم كاهيل، فاضطر إلى خفض سعر قصره في هيل بمقدار 1.5 مليون جنيه، بعدما عرضه في البداية مقابل 6.5 ملايين جنيه، قبل أن يباع في النهاية مقابل 5 ملايين جنيه.

وتعد منطقة «المثلث الذهبي» وجهة مفضلة لنجوم كرة القدم منذ التسعينيات، وكان ديفيد وفيكتوريا بيكهام من أبرز المشاهير الذين ارتبط اسمهم بها، مع تحول المنطقة إلى مركز للعقارات الفاخرة والمنازل الواسعة المحاطة بالخصوصية.

ولكن الرفاهية والخصوصية لم تمنعا المنطقة من مواجهة مشكلة أخرى تتمثل في تزايد عمليات السطو التي استهدفت منازل لاعبين كبار. ففي ديسمبر 2023، تعرض منزل جاك جريليش في تشيشاير للسرقة أثناء مشاركته مع مانشستر سيتي أمام إيفرتون، واستولى اللصوص على مجوهرات وساعات تقدر قيمتها بنحو مليون جنيه إسترليني.

وفي يناير الماضي، تعرض منزل روبن دياز لاعب مانشستر سيتي، للاقتحام أثناء وجوده خارج المنزل، وسرقت ملابس ومجوهرات وإلكترونيات تقدر قيمتها بآلاف الجنيهات، كما تعرض رحيم ستيرلينغ ورياض محرز وغيرهما من نجوم الكرة لعمليات سرقة مماثلة.

وتشير هذه الوقائع إلى أن سوق العقارات الفاخرة في «المثلث الذهبي» لم يعد بمنأى عن تحديات البيع، حتى عندما يتعلق الأمر بمنازل مملوكة لنجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أصبح المشترون أكثر حذراً، فيما يضطر البائعون إلى تقديم تخفيضات ضخمة للتوصل إلى صفقات.