حكمان إماراتيان يشاركان في تحكيم بطولة خالد بن حمد آل خليفة لبناء الأجسام





أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية ترشيح الحكمين الدوليين خالد محمد الحوسني وعبدالله جمال عبدالله البلوشي، للمشاركة في الجانب التحكيمي للنسخة الثالثة من بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة المفتوحة لبناء الأجسام، المقرر إقامتها السبت 19 سبتمبر المقبل، في قاعة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل خليفة بجامعة البحرين.

وتقام البطولة بإشراف الاتحاد البحريني لبناء الأجسام والاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية «IFBB»، باعتبارها بطولة دولية معتمدة ومدرجة ضمن روزنامة الاتحاد الدولي، بمشاركة نخبة من اللاعبين المحترفين والهواة من عدد من الدول، فيما تصل قيمة جوائزها المالية إلى 50 ألف دولار أمريكي.

وأكد محمد عبدالرحيم المري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، أن مشاركة الحكمين الحوسني والبلوشي تأتي وفقاً لتوجيهات الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد لأهميتها في تعزيز المكانة التي وصل إليها التحكيم الإماراتي على المستوى الدولي، مشيراً إلى أن الترشيح يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الرياضي والفني بين الاتحادين الإماراتي والبحريني.

وقال المري: «نعتز بمشاركة حكمينا الدوليين في هذه البطولة الدولية، ونرى في مثل هذه المشاركات فرصة مهمة لتبادل الخبرات التحكيمية والاطلاع على أحدث الممارسات والمعايير المعتمدة في مسابقات بناء الأجسام، بما يدعم تطوير اللعبة وتعزيز حضور الكفاءات الإماراتية في المحافل الدولية».

من جانبه، أكد فيصل الغيص الزعابي، رئيس لجنة الحكام، أن مشاركة الحكمين الإماراتيين تمثل امتداداً لجهود تطوير الكوادر التحكيمية، وقال: «مثل هذه المشاركات تتيح لحكامنا الاحتكاك بأفضل الكفاءات، وتبادل الخبرات، والاطلاع على المستجدات في أساليب التحكيم الدولية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء وتعزيز حضور التحكيم الإماراتي في البطولات الخارجية».