القرعة ترسم خريطة موسم ساخن للطائرة





أجرى اتحاد الإمارات للكرة الطائرة قرعة مسابقات الموسم الرياضي الجديد 2026-2027 لمختلف الفئات السنية، في خطوة رسمت ملامح المنافسة مبكراً، وكشفت عن موسم ينتظر أن يحمل الكثير من الإثارة والندية بين الأندية.

وجرت مراسم القرعة بحضور ممثلي الأندية والأجهزة المعنية بالمسابقات، وشملت منافسات فئات الرجال، والشباب، والناشئين، والأشبال «أ»، والأشبال «ب»، حيث تم استعراض البرنامج الكامل للمنافسات، وإجراء قرعة مباريات كل فئة، بما يحدد مسار الفرق وجدول مواجهاتها طوال الموسم الرياضي.

وإلى جانب تحديد خريطة المنافسات، شهد الاجتماع شرحاً لأبرز القوانين والتعليمات التحكيمية المعتمدة للموسم الجديد، فضلاً عن توضيح عدد من الجوانب التنظيمية والفنية المرتبطة بإدارة المباريات، في إطار الحرص على توحيد آلية العمل ورفع مستوى وضوح اللوائح والتعليمات أمام جميع الأطراف المشاركة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن التحضيرات المكثفة لاتحاد الإمارات للكرة الطائرة قبل انطلاق الموسم الجديد، سعياً إلى توفير أفضل الظروف التنظيمية والفنية لإنجاح البطولات، وضمان سير المنافسات بالصورة المنشودة، في موسم تبدو فيه حظوظ الأندية متوازنة، والطموحات مفتوحة، والصراع مرشحاً للاشتعال على مختلف الألقاب والفئات.