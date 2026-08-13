النصر لتأكيد الأفضلية وكلباء يبحث عن بداية مثالية





دبي - علي الظاهري ، كلباء - محمد فضل

يقص النصر وكلباء شريط افتتاح الموسم الكروي الجديد لدوري أدنوك للمحترفين عندما يلتقي الفريقان، الجمعة، على استاد آل مكتوم، وسط رغبة من الطرفين في تدشين مشوارهما بصورة مثالية.

ويتفوق النصر على كلباء في 22 مباراة جمعتهما بدوري المحترفين بواقع 12 انتصاراً للعميد، مقابل 5 انتصارات لـ«النمور»، فيما انتهت 5 مواجهات بالتعادل، وحقق النصر 8 من انتصاراته على ملعبه و4 خارج أرضه، في حين سجل كلباء 4 انتصارات على ملعبه، مقابل فوز وحيد خارج أرضه.

وتحمل المواجهة طابعاً خاصاً على الصعيد الفني، إذ يدشن المدربان مشوارهما الرسمي مع فريقيهما، حيث يقود الصربي ميلوش ميلوييفيتش النصر في تجربته الجديدة بعد محطات سابقة مع الشارقة والوصل فيما يبدأ الإسباني فيكتور سانشيز مشواره مع كلباء.

وأكد الصربي ميلوش ميلوييفيتش، مدرب النصر، أهمية تحقيق الفوز في ضربة البداية، مشيراً إلى صعوبة المباريات الافتتاحية في بطولة الدوري، وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: «المباراة الأولى في بطولة الدوري دائماً ما تكون صعبة، لكن هدفنا واضح وهو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث».

وأضاف ميلوش أن «العميد» يتطلع إلى الظهور بصورة قوية في مستهل مشواره، خصوصاً أن المباراة تقام على أرضه وبين جماهيره، وقال: «نستهدف تقديم أداء قوي في مباراة كلباء على ملعبنا وأمام جماهيرنا».

وأكد فيكتور سانشيز أن الفريق يدخل مواجهة النصر بحماس كبير وتفاؤل، بعد فترة إعداد بذل خلالها اللاعبون والجهاز الفني جهوداً كبيرة للوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل انطلاق الموسم الرسمي، مشيراً إلى أن التحضيرات شهدت العديد من الجوانب الإيجابية التي يأمل أن تنعكس على أداء الفريق في المباراة.

وأوضح المدرب الإسباني أن صفوف كلباء شهدت تغييرات عديدة خلال الفترة الماضية، مع انضمام مجموعة من اللاعبين الجدد، الأمر الذي يتطلب مزيداً من الوقت لتحقيق الانسجام المطلوب، مؤكداً أن الجهاز الفني يعمل بصورة متواصلة للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل خوض الاستحقاقات الرسمية.

وأشار سانشيز إلى أن بعض اللاعبين لن يكونوا جاهزين للمشاركة في المباراة الأولى، لافتاً إلى أن مثل هذه الظروف تواجه العديد من الأندية في بداية الموسم، في ظل استمرار عمليات تسجيل وانتقال اللاعبين خلال فترة الانتقالات، مؤكداً في الوقت نفسه ثقته بالعناصر الموجودة وقدرتها على تعويض أي غيابات.

واختتم المدرب حديثه بالتأكيد على ثقته الكبيرة في لاعبيه، معرباً عن تفاؤله بقدرة كلباء على تقديم أداء إيجابي أمام النصر وتحقيق بداية جيدة تمنح الفريق دفعة معنوية مهمة في مستهل مشواره بالمسابقة.